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  • Мостовой об увольнении Абаскаля: «Тедеско следующий. Куртуа и де Брюйне не дураки, разбираются в футболе, не случайно у них конфликты с тренером»
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Мостовой об увольнении Абаскаля: «Тедеско следующий. Куртуа и де Брюйне не дураки, разбираются в футболе, не случайно у них конфликты с тренером»

Александр Мостовой считает, что после Гильермо Абаскаля уволят Доменико Тедеско.

Бывший тренер «Спартака» Абаскаль был уволен из «Гранады», команда при нем выиграла 1 матч из 6 во втором испанском дивизионе. Другой экс-тренер «Спартака» Тедеско возглавляет сборную Бельгии.

«Тедеско следующий (смеется). Думаю, что в скором времени и про его отставку из сборной Бельгии можем услышать.

Куртуа и де Брюйне явно не дураки, разбираются в футболе. Не случайно у них конфликты с тренером.

Как можно было вратаря «Реала» не взять в команду, не использовать? Удивительно это все, конечно», – заявил бывший игрок красно-белых и испанской «Сельты» Мостовой.

Абаскаль уволен из «Гранады». Так и не распробовал вкус хамона

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
logoСпартак
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Россия
logoпремьер-лига Англия
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoСборная Бельгии по футболу
logoАлександр Мостовой
logoД2 Испания
logoГранада
logoКевин де Брюйне
logoТибо Куртуа
logoДоменико Тедеско
logoГильермо Абаскаль
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