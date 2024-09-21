Мостовой об увольнении Абаскаля: «Тедеско следующий. Куртуа и де Брюйне не дураки, разбираются в футболе, не случайно у них конфликты с тренером»

Александр Мостовой считает, что после Гильермо Абаскаля уволят Доменико Тедеско.

Бывший тренер «Спартака » Абаскаль был уволен из «Гранады», команда при нем выиграла 1 матч из 6 во втором испанском дивизионе. Другой экс-тренер «Спартака » Тедеско возглавляет сборную Бельгии .

«Тедеско следующий (смеется). Думаю, что в скором времени и про его отставку из сборной Бельгии можем услышать.

Куртуа и де Брюйне явно не дураки, разбираются в футболе. Не случайно у них конфликты с тренером.

Как можно было вратаря «Реала » не взять в команду, не использовать? Удивительно это все, конечно», – заявил бывший игрок красно-белых и испанской «Сельты» Мостовой .

Абаскаль уволен из «Гранады». Так и не распробовал вкус хамона