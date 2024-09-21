Абаскаль уволен из «Гранады». Так и не распробовал вкус хамона

Продержался шесть матчей.

Гильермо Абаскаля уволили из «Гранады». Клуб объявил о расторжении контракта.

Экс-тренер «Спартака» пришел летом. За шесть туров «Гранада», вылетевшая из Ла Лиги в прошлом сезоне, выиграла только один матч.

Абаскаль проработал шесть матчей. Всего одна победа

Гильермо сменил тренера Хосе Рамона Сандоваля, с которым «Гранада» потеряла место в Ла Лиге. До этого Абаскаля сватали в «Севилью» и «Кадис», но тот радовался назначению в «Гранаду»: «Это амбициозный проект, и я чувствую, что здесь разделяют мое желание побеждать».

В итоге Гильермо продержался всего шесть матчей:

❌ 1:2 – «Альбасете», дома;

✅ 1:0 – «Расинг Ферроль», в гостях;

❌ 1:3 – «Уэска», дома;

🤝 1:1 – «Депортиво», дома;

🤝 2:2 – «Эльче», в гостях;

🤝 2:2 – «Малага», дома;

Итоговые цифры: 6 очков и 14-е место; одна победа, три ничьи и два поражения.

На пресс-конференциях Абаскаль сначала говорил о доминации: «Увидел как положительные, так и отрицательные моменты. Больше положительного, но это поможет нам добиваться результатов в будущем. Пропущенные голы – итог отсутствия нужной концентрации. Мы доминировали».

Потом злился на судей: «Арбитр по-разному трактовал спорные эпизоды. Быстро поняли: есть вещи, которые нельзя контролировать. А то, что находится под нашим контролем, мы постараемся сделать лучше. Увидел в нашей игре огромный потенциал».

А потом подвел итоги: «Иногда надо поесть дерьма, чтобы понять вкус хамона».

Так и не распробовал.

«Гранада» Абаскаля – какой она была?

Тезисно о «Гранаде», которая так и не стала родной для Абаскаля.

● Под тренера оформили несколько трансферов: подписали кипера Люку Зидана из «Эйбара», одного из сыновей Зинедина. Пришел Мануэль Тригерос из «Вильярреала», еще арендовали форварда Шона Вейсмана и полузащитника Георгия Цитаишвили из киевского «Динамо», который играл за сборную Грузии на прошедшем Евро.

● Еще одна амбициозная сделка – аренда Рейньера из «Реала». Правда, он пока не забивал.

● Главная звезда – форвард Мюрто Узуни, у которого 11 мячей в прошлом сезоне Ла Лиги. Тренер видел в нем центральную фигуру, но за первые четыре матча албанец забил всего раз.

● Владелец «Гранады» – китайский бизнесмен Цзян Личжан. Он доверял Абаскалю, в контракте даже была опция продления на сезон, если команда выйдет в Ла Лигу. Но вскоре разочаровался – по информации Marca, владельца не устроил стиль игры.

«Иногда нужно поесть дерьма, чтобы узнать вкус хамона». Это Абаскаль после поражения с «Гранадой»

Фото: Gettyimages.ru /Matthias Hangst; East News /Fermin Rodriguez / NurPhoto / NurPhoto via AFP