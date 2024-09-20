«Гранада» при Абаскале выиграла 1 матч из 6. Сегодня она упустила победу над «Малагой» на 93-й
«Гранада» под руководством Гильермо Абаскаля потеряла очки в 4-й раз подряд.
Сегодня команда, которую возглавляет бывший главный тренер «Спартака», упустила победу над «Малагой» на 3-й добавленной ко второму тайму минуте – 2:2.
В шести турах «Гранада», вылетевшая из Ла Лиги по итогам прошлого сезона, одержала лишь одну победу. В последних четырех матчах у нее три ничьих и поражение.
На данный момент клуб занимает 12-е место с 6 очками, но ни одна из отстающих от него команд еще не играла в этом туре.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sports”
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