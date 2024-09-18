Колосков о кричалках в адрес Соболева: «Бескультурье, только такая реакция. Путь к сердцу лежит через поступки, если будет забивать, возможно, изменит к себе отношение»
Вячеслав Колосков высказался о кричалках в адрес Александра Соболева.
Во время матча с «Рубином» (2:0) в 4-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России фанаты «Зенита» скандировали оскорбительные кричалки в адрес Соболева и подбрасывали надувного дельфина. Перед началом игры болельщики освистали нападающего при оглашении стартовых составов.
«А что я об этом должен думать? Это бескультурье, безобразие. У любого нормального человека будет только такая реакция. Как Соболев может изменить отношение к себе? Путь к сердцу лежит через поступки.
Возможно, если он будет много забивать, то может изменить к себе отношение ряда болельщиков. Другое дело, что в душу каждому болельщику не залезешь», – сказал почетный президент Российского футбольного союза.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Legalbet
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