Медведев об уходе Марио из «Зенита»: «Контракт не смогли продлить по медицинским показателям. Надеюсь, в ветеранских матчах он сможет поучаствовать»

Александр Медведев высказался об уходе Марио Фернандеса из «Зенита».

33-летний защитник покинул клуб в июле на правах свободного агента спустя год после перехода. Всего он сыграл 18 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

«Мы надеялись, что после операции он сможет вернуться на профессиональный уровень. Он все для этого делал. И врачи. Марио работал в три раза больше, чем все остальные. У него была мечта вернуться на профессиональный уровень.

Мы были готовы продлить с ним контракт, но по медицинским показателям этого не произошло. Очень обидно, желаем ему здоровья.

Надеюсь, что в ветеранских матчах он сможет принять участие», – сказал председатель правления «Зенита».

Марио об уходе из «Зенита»: «Мне предлагали продлить контракт, но я отказался. В подробности по условиям вдаваться не хочу»