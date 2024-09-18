Волкова прооперировали после разрыва «крестов». Защитник «Зенита» получил травму на тренировке

Защитник «Зенита» Сергей Волков перенес операцию после серьезной травмы колена.

В начале сентября Волков порвал переднюю крестообразную связку на тренировке.

«Операция прошла успешно», – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев .

Сергей Волков перешел в «Зенит » из «Краснодара» летом. В текущем сезоне Мир РПЛ он отыграл 3 матча.