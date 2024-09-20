Семшов о словах Глушенкова: «В сборную нужно всегда ехать, а потренироваться в клубе успеешь. Любой футболист должен уважительно относиться к сборной»
Игорь Семшов отреагировал на слова Максима Глушенкова о сборной России.
Полузащитник «Зенита» в интервью Нобелю Арустамяну заявил, что матчи национальной командой с Вьетнамом и Таиландом его не мотивируют. По словам футболиста, вместо этого он лучше будет тренироваться в клубе с Клаудиньо, Барриосом и Кассьерой.
«В сборную нужно всегда ехать, а потренироваться в клубе успеешь. Любой футболист должен уважительно относиться к сборной. Если ты не хочешь приезжать в сборную, ты должен это обговорить с тренером, для того чтобы тебя вообще не вызывали.
Думаю, что для любого футболиста вызов в сборную превыше всего. И не важно, какие матчи мы сейчас играем — официальные или неофициальные. В сборную всегда нужно приезжать», – сказал экс-игрок сборной России.
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
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