Семшов о словах Глушенкова: «В сборную нужно всегда ехать, а потренироваться в клубе успеешь. Любой футболист должен уважительно относиться к сборной»

Игорь Семшов отреагировал на слова Максима Глушенкова о сборной России.

Полузащитник «Зенита» в интервью Нобелю Арустамяну заявил, что матчи национальной командой с Вьетнамом и Таиландом его не мотивируют. По словам футболиста, вместо этого он лучше будет тренироваться в клубе с Клаудиньо , Барриосом и Кассьерой.

«В сборную нужно всегда ехать, а потренироваться в клубе успеешь. Любой футболист должен уважительно относиться к сборной. Если ты не хочешь приезжать в сборную, ты должен это обговорить с тренером, для того чтобы тебя вообще не вызывали.

Думаю, что для любого футболиста вызов в сборную превыше всего. И не важно, какие матчи мы сейчас играем — официальные или неофициальные. В сборную всегда нужно приезжать», – сказал экс-игрок сборной России.