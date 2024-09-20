Амарал об отказе «Спартака» от Глушенкова: «Подписываем игроков не только на поле, но и в раздевалку. Ежедневно общаюсь с Ребровым, он хорошо разбирается в российском футболе»
Томаш Амарал рассказал об отказе «Спартака» от подписания Максима Глушенкова.
– Писали, что Андреев предлагал вам взять Максима Глушенкова, но Артем Ребров выступил против. Это так?
– Андреев может предлагать нам игроков. В случае с Глушенковым мы приняли отрицательное решение. Потому что подписываем футболистов не только на поле, но и в раздевалку.
– Ребров говорил, что Глушенков испортит раздевалку?
– Я ежедневно общаюсь с Артемом. Он легенда клуба и хорошо разбирается в российском футболе. Но деталей на этот счет вам не скажу. Когда мы анализируем футболиста, получаем информацию не только из нашего клуба, – сказал спортивный директор «Спартака».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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