Александр Мостовой: «Наши комментаторы зализывают тренеров. По пять раз переобуваются – когда команда проигрывает, про тренера ни слова. Смотрю и думаю: как можно так лизать-то?»
Ранее спортивный директор «Спартака» оценил свою работу в летнее трансферное окно на семь баллов из десяти.
– Я отчасти согласен с ним. На данный момент у «Спартака» есть результат. Состав хороший и приобрели игроков, поэтому результат должен быть. Вместо Соболева вернулся Николсон. Вчера Шамар забил в кубковом матче. Есть еще Угальде, Бонгонда – выбор нападающих большой.
– Клуб отказался брать Глушенкова.
– Я давно говорил, что Глушенков – хороший футболист. У нас всегда говорят после, а вот до перехода Глушенкова в «Зенит» столько о нем не говорили. И в целом, вообще не удивлен, как он играет сейчас. Не пришел и не пришел.
– Это недоработка селекции?
– Подписали ведь Барко. Про него никто не слышал до этого. Сейчас есть результат, плохое вскрывается, когда результата не будет.
Наши комментаторы зализывают тренеров. Что вы делаете? В одном репортаже комментатор пять раз переобувается. Смотришь, команда играет неплохо, потом на протяжении тридцати минут эта же команда проигрывает, и про тренера ни слова не говорят. Я смотрю и думаю: как можно так лизать-то?
– О ком речь?
– Наши комментаторы... Я же всех не знаю, фамилию одного тренера могут назвать раз 20, – сказал бывший футболист «Спартака».
«Спартак» после восьми туров в нынешнем сезоне Мир РПЛ набрал 15 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице. В следующем туре команда Деяна Станковича дома встретится с московским «Динамо». Матч пройдет в воскресенье, 22 сентября.
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