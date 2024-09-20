Александр Мостовой: «Наши комментаторы зализывают тренеров. По пять раз переобуваются – когда команда проигрывает, про тренера ни слова. Смотрю и думаю: как можно так лизать-то?»

Александр Мостовой отреагировал на слова Томаша Амарала о трансферах «Спартака».

Ранее спортивный директор «Спартака » оценил свою работу в летнее трансферное окно на семь баллов из десяти.

– Я отчасти согласен с ним. На данный момент у «Спартака» есть результат. Состав хороший и приобрели игроков, поэтому результат должен быть. Вместо Соболева вернулся Николсон . Вчера Шамар забил в кубковом матче. Есть еще Угальде , Бонгонда – выбор нападающих большой.

– Клуб отказался брать Глушенкова.

– Я давно говорил, что Глушенков – хороший футболист. У нас всегда говорят после, а вот до перехода Глушенкова в «Зенит » столько о нем не говорили. И в целом, вообще не удивлен, как он играет сейчас. Не пришел и не пришел.

– Это недоработка селекции?

– Подписали ведь Барко. Про него никто не слышал до этого. Сейчас есть результат, плохое вскрывается, когда результата не будет.

Наши комментаторы зализывают тренеров. Что вы делаете? В одном репортаже комментатор пять раз переобувается. Смотришь, команда играет неплохо, потом на протяжении тридцати минут эта же команда проигрывает, и про тренера ни слова не говорят. Я смотрю и думаю: как можно так лизать-то?

– О ком речь?

– Наши комментаторы... Я же всех не знаю, фамилию одного тренера могут назвать раз 20, – сказал бывший футболист «Спартака».

«Спартак» после восьми туров в нынешнем сезоне Мир РПЛ набрал 15 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице. В следующем туре команда Деяна Станковича дома встретится с московским «Динамо». Матч пройдет в воскресенье, 22 сентября.