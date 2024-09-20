Алексей Миранчук допускает, что Батраков может достичь его уровня: «Да может стать лучше! Молодец, хорошо работает»
19-летний полузащитник забил 5 голов и сделал 5 результативных передачах в первых 8 матчах Мир РПЛ.
– Следишь ли за «Локомотивом», наблюдаешь ли за его юным дарованием Алексеем Батраковым?
– Там и наблюдать не надо – о нем сейчас все у нас говорят! Сейчас игры, правда, смотреть не получается, но за командой, конечно, слежу. Молодцы, приятно смотреть и на голы, и на таблицу, где «Локомотив» идет наверху. Очень рад за него, всегда поддерживаю и переживаю!
– Может Батраков достичь в футболе твоего уровня?
– Да может стать лучше! Не надо сравнивать. У него своя жизнь, и я вижу, что он молодец, хорошо работает и наслаждается игрой. Сейчас у парня хорошее время – голы забивает, передачи отдает. Только зеленый семафор ему! – сказал полузащитник «Атланты Юнайтед».
Миранчук – воспитанник «Локомотива». На данный момент московский клуб занимает 3-е место в турнирной таблице Мир РПЛ с 18 очками.
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