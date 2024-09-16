Батраков попросил не называть его звездой: «Согласен с Галактионовым на 100%. Делать выводы пока рано – хочу показать себя на дистанции, минимум сезон»

Алексей Батраков не хочет, чтобы его называли звездой.

– Я уже не один и не два раза говорил, что для меня важнее не мои голы, а победа команды. В принципе, ничего не поменялось, я могу это только повторить.

– На пресс‑конференции, когда Михаила Галактионова спрашивали про тебя, тебя назвали новой русской звездой. И он попросил не называть тебя так.

– Хочу присоединиться к словам Михаила Михайловича, вот и все. Не называйте меня звездой, пожалуйста, я с ним согласен на 100%. Да, у меня случился определенный успешный отрезок. Хочу показать это на дистанции, только тогда можно что‑то определенное говорить. Пока выводы по мне делать очень рано.

– «Определенная дистанция» – это сколько?

– Думаю, один сезон – минимум, – сказал полузащитник «Локомотива ».