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  • Батраков попросил не называть его звездой: «Согласен с Галактионовым на 100%. Делать выводы пока рано – хочу показать себя на дистанции, минимум сезон»
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Батраков попросил не называть его звездой: «Согласен с Галактионовым на 100%. Делать выводы пока рано – хочу показать себя на дистанции, минимум сезон»

Алексей Батраков не хочет, чтобы его называли звездой.

– Я уже не один и не два раза говорил, что для меня важнее не мои голы, а победа команды. В принципе, ничего не поменялось, я могу это только повторить.

 – На пресс‑конференции, когда Михаила Галактионова спрашивали про тебя, тебя назвали новой русской звездой. И он попросил не называть тебя так.

 – Хочу присоединиться к словам Михаила Михайловича, вот и все. Не называйте меня звездой, пожалуйста, я с ним согласен на 100%. Да, у меня случился определенный успешный отрезок. Хочу показать это на дистанции, только тогда можно что‑то определенное говорить. Пока выводы по мне делать очень рано.

 – «Определенная дистанция» – это сколько?

 – Думаю, один сезон – минимум, – сказал полузащитник «Локомотива».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
logoМихаил Галактионов
logoМатч ТВ
logoАлексей Батраков
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