Агент Батракова Шпинев: «У руководства «Локомотива» большие планы на Алексея. Ему хорошо в команде. Главное, чтобы шел вперед и развивался»

Агент Алексея Батракова заявил, что «Локомотив» рассчитывает на игрока.

19-летний полузащитник забил 5 голов и сделал 5 результативных передач в 8 матчах в текущем сезоне Мир РПЛ .

«В этом году подписали новый длительный контракт. Все продумали, обговорили. У руководства большие планы на футболиста. Главное, чтобы шел вперед и развивался.

Отступные? Все в порядке регламента и трудового кодекса. Алексей – воспитанник «Локомотива », ему хорошо в команде», – сообщил Вадим Шпинев .