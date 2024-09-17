Агент Батракова Шпинев: «У руководства «Локомотива» большие планы на Алексея. Ему хорошо в команде. Главное, чтобы шел вперед и развивался»
Агент Алексея Батракова заявил, что «Локомотив» рассчитывает на игрока.
19-летний полузащитник забил 5 голов и сделал 5 результативных передач в 8 матчах в текущем сезоне Мир РПЛ.
«В этом году подписали новый длительный контракт. Все продумали, обговорили. У руководства большие планы на футболиста. Главное, чтобы шел вперед и развивался.
Отступные? Все в порядке регламента и трудового кодекса. Алексей – воспитанник «Локомотива», ему хорошо в команде», – сообщил Вадим Шпинев.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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