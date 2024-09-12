Батраков о Европе: «В мечтах есть, но сейчас все мысли с «Локо». Хочу показать результат на длинной дистанции»
Алексей Батраков высказался об амбициях играть в европейских чемпионатах.
– Что думаете о переходе Алексея Миранчука в МЛС? Нет ощущения, что он мог бы еще поиграть в Европе?
– Тяжело оценивать. Если он так поступил, значит, решил, что так правильно. Мы все должны поддержать Алексея и пожелать удачи.
– У вас есть желание попробовать свои силы в европейских лигах?
– Конечно, в мечтах это есть. Но на данный момент хочу закрепиться в основном составе «Локомотива», провести несколько хороших сезонов, показать результат на длинной дистанции. Только потом можно будет думать о Европе.
Сейчас все мысли связаны с «Локомотивом». Надо работать, прогрессировать и приносить пользу команде.
– Есть ли клуб, в который были бы готовы пойти пешком?
– Наверное, «Барселона», – ответил 19-летний полузащитник «Локомотива.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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