Батраков о Европе: «В мечтах есть, но сейчас все мысли с «Локо». Хочу показать результат на длинной дистанции»

Алексей Батраков высказался об амбициях играть в европейских чемпионатах.

– Что думаете о переходе Алексея Миранчука в МЛС? Нет ощущения, что он мог бы еще поиграть в Европе?

– Тяжело оценивать. Если он так поступил, значит, решил, что так правильно. Мы все должны поддержать Алексея и пожелать удачи.

– У вас есть желание попробовать свои силы в европейских лигах?

– Конечно, в мечтах это есть. Но на данный момент хочу закрепиться в основном составе «Локомотива», провести несколько хороших сезонов, показать результат на длинной дистанции. Только потом можно будет думать о Европе.

Сейчас все мысли связаны с «Локомотивом ». Надо работать, прогрессировать и приносить пользу команде.

– Есть ли клуб, в который были бы готовы пойти пешком?

– Наверное, «Барселона », – ответил 19-летний полузащитник «Локомотива.