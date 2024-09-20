Колосков не считает, что российский футбол в стагнации: «Он развивается. У нас прекрасный чемпионат, хорошие условия и замечательные стадионы»

Вячеслав Колосков считает, что российский футбол развивается.

– С момента бана российского футбола прошло больше двух с половиной лет. Наверное, можно сделать промежуточные выводы.

– Выводы следующие. Во-первых, отстранение не сказалось критично, оно не обвалило наш футбол. Во-вторых, стимула стало меньше. Понятно, что отсутствие международных соревнований высокого уровня сказывается и на невозможности проверить себя, потенциал и прочее. Конечно, это сказывается негативно.

Чем меньше стимулов для спортсменов, тем меньше интереса: «Зачем выкладываться и лезть из кожи вон, если можно на нашем уровне спокойно тренироваться, не подвергая себя опасности?» Отстранение не критично, но и не стимулирует развитие.

– Выходит, российский футбол в стагнации?

– Нет. Я сказал, что у нас прекрасный чемпионат, хорошие условия и замечательные стадионы. В основном хорошо ходят зрители, появляются талантливые футболисты, которых надо довести до конца, в том числе за счет конкуренции, которой пока нет. Ни о какой стагнации речи не идет.

Если копнуть пониже, у нас вообще футбол развивается. В России идет колоссальное развитие массового футбола, детско-юношеского футбола. Сейчас футбол в школах, высших учебных заведениях. Внутренний футбол получил колоссальное развитие, – сказал почетный президент РФС.