Колосков считает, что Fan ID не ударил по российскому футболу: «Посещаемость выровнялась, люди стали забывать обиды. Нет хулиганства, стычек и агрессии. Задача выполнена»
Вячеслав Колосков считает, что Fan ID не ударил по российскому футболу.
– Fan ID ударил по российскому футболу?
– Нет. Это сказалось на посещаемости, но не критично и жестко. «Спартак», ЦСКА, «Зенит» потеряли много. Однако все они сейчас практически восстановились. На «Динамо» как ходили свои 15 тысяч, так и ходят. На «Локомотив» стало побольше ходить.
В самом начале Fan ID сказался негативно на посещаемости. Потом все постепенно выровнялось. Люди стали забывать обиды. Тем более сделать Fan ID занимает пять минут.
У нас нет проявления хулиганства на стадионах, не горят шашки, нет никаких стычек и агрессии. Это же было главной задачей Fan ID – она выполнена. Я не исключаю, что через какое-то время необходимость в этом отпадет, – сказал почетный президент РФС.
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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