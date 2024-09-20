Колосков считает, что Fan ID не ударил по российскому футболу: «Посещаемость выровнялась, люди стали забывать обиды. Нет хулиганства, стычек и агрессии. Задача выполнена»

Вячеслав Колосков считает, что Fan ID не ударил по российскому футболу.

– Fan ID ударил по российскому футболу?

– Нет. Это сказалось на посещаемости, но не критично и жестко. «Спартак», ЦСКА, «Зенит» потеряли много. Однако все они сейчас практически восстановились. На «Динамо» как ходили свои 15 тысяч, так и ходят. На «Локомотив» стало побольше ходить.

В самом начале Fan ID сказался негативно на посещаемости. Потом все постепенно выровнялось. Люди стали забывать обиды. Тем более сделать Fan ID занимает пять минут.

У нас нет проявления хулиганства на стадионах, не горят шашки, нет никаких стычек и агрессии. Это же было главной задачей Fan ID – она выполнена. Я не исключаю, что через какое-то время необходимость в этом отпадет, – сказал почетный президент РФС.