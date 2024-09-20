Колосков о футболе в СССР: «Нас уважали в Европе и во всем мире за хорошие достижения. Наши постоянно были в руководящих органах ФИФА и УЕФА, многие приезжали к нам пообщаться»

Вячеслав Колосков высказался о положении отечественного футбола во времена СССР.

– В СССР все было так же сложно?

– Со стороны кого?

– Европы в первую очередь.

– В Европе и во всем мире нас уважали, потому что у нас были хорошие достижения. У нас постоянно были представители в руководящих органах ФИФА и УЕФА . После войны Валентин Александрович Гранаткин был вице-президентом ФИФА , а потом – старшим вице-президентом ФИФА. Это многоуважаемый человек. Многие руководители ФИФА приезжали в Советский Союз пообщаться. Нам доверяли проведение чемпионатов мира и Европы среди юношей. Каждый год были турниры Гранаткина, куда приезжали немцы, французы и так далее. Я 27 лет был членом исполкома и 14 лет из них – вице-президентом ФИФА. 15 лет был членом исполкома УЕФА. До меня 18 лет членом исполкома УЕФА был Ряшенцев. У нас постоянно работали люди в различных комитетах. В свое время я возглавлял комитет национальных ассоциаций ФИФА – это самый большой и значимый комитет. Я был членом оргкомитета чемпионата мира, председателем оргкомитета олимпийских футбольных турниров на четырех Олимпиадах, председателем оргкомитета клубного Кубка мира по футболу.

У нас было колоссальнейшее уважение и доверие, были блестящие отношения с Авеланжем, который много раз был в России. Особенно теплые и по-настоящему дружеские отношения были с Блаттером и Юханссоном, которые часто у нас гостили, – сказал почетный президент РФС .