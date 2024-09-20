Колосков о ЧМ-2018: «Сразу после него Россию полюбили. ФИФА признал его лучшим за всю историю, не говоря о тех, кто тут был»
Вячеслав Колосков высказался об отношении к России после ЧМ-2018.
– Со времен ЧМ-2018 произошел разворот в настроениях в отношении России?
– Сразу после чемпионата мира Россию полюбили. Это не наша оценка, а исполкома. Сейчас он называется Совет международной федерации футбола ФИФА.
Исполком признал ЧМ-2018 в России лучшим за всю историю проведения чемпионатов мира. Это признание руководящего органа ФИФА. Я уже не говорю о тех, кто тут был, – сказал почетный президент РФС.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
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