Колосков о ЧМ-2018: «Сразу после него Россию полюбили. ФИФА признал его лучшим за всю историю, не говоря о тех, кто тут был»

Вячеслав Колосков высказался об отношении к России после ЧМ-2018.

– Со времен ЧМ-2018 произошел разворот в настроениях в отношении России?

– Сразу после чемпионата мира Россию полюбили. Это не наша оценка, а исполкома. Сейчас он называется Совет международной федерации футбола ФИФА.

Исполком признал ЧМ-2018 в России лучшим за всю историю проведения чемпионатов мира. Это признание руководящего органа ФИФА . Я уже не говорю о тех, кто тут был, – сказал почетный президент РФС .