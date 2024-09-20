Иванов обслужит матч «Спартак» – «Динамо» в 9-й тур РПЛ. ЭСК признала ошибку арбитра в прошлом туре, когда он работал на ВАР

Назначены судьи и инспекторы на матчи 9-го тура Мир РПЛ.

Главным арбитром матча «Спартак» – «Динамо» назначен Сергей Иванов. Примечательно, что ЭСК РФС признала ошибочным решение не назначать пенальти в ворота «Акрона» в матче прошлого тура РПЛ с «Химками» (3:0), отметив, что ВАР должен был вмешаться в эпизод. Иванов в этом матче отвечал за ВАР, главным судьей был Сергей Цыганок, который не получил назначения в этом туре.

21 сентября (суббота)

«Акрон» – «Краснодар»: судья – Виталий Мешков, помощники судьи – Егор Болховитин, Максим Ковалев; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Артем Любимов; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Сергей Зуев.

«Зенит» – «Факел»: судья – Павел Кукуян; помощники судьи – Алексей Стипиди, Алексей Ширяев; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Артем Чистяков; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Андрей Бутенко.

«Рубин» – ЦСКА: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Ян Бобровский; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Евгений Буланов; инспектор – Александр Колобаев.

22 сентября (воскресенье)

«Химки» – «Оренбург»: судья – Владимир Москалев, помощники судьи – Александр Богданов, Игорь Князев; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Алексей Амелин; АВАР – Евгений Турбин; инспектор – Алексей Тюмин.

«Спартак» – «Динамо» Москва: судья – Сергей Иванов, помощники судьи – Андрей Образко, Рустам Мухтаров; резервный судья – Егор Егоров; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Артем Любимов; инспектор – Виктор Кулагин.

«Ростов» – «Динамо» Махачкала: судья – Сергей Карасев, помощники судьи – Игорь Демешко, Алексей Ермилов; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Алексей Резников.

«Пари НН» – «Локомотив»: судья – Сергей Чебан, помощники судьи – Варанцо Петросян, Рашид Абусуев; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Максим Гаврилин; инспектор – Владимир Казьменко.

23 сентября (понедельник)

«Ахмат» – «Крылья Советов»: судья – Евгений Кукуляк; помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Сергей Каруненко; резервный судья – Иван Абросимов; ВАР – Евгений Турбин; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Николай Иванов.