Сухой верно не удалил Алипа в матче ЦСКА – «Зенит», заявили в ЭСК: «Не было элементов агрессивного поведения ввиду отсутствия применения чрезмерной силы»
Армейцы обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Алексея Сухого в эпизоде с неудалением с поля защитника «Зенита» Нуралы Алипа на 80-й минуте матча.
«Судья правильно не удалил с поля игрока команды «Зенит» Нуралы Алипа на 80-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что в действиях данного игрока в единоборстве за мяч с игроком команды ЦСКА Мойзесом и последующем за этим единоборством конфликтом с данным игроком, по мнению всех членов комиссии, не было элементов как серьезного нарушения правил, так и агрессивного поведения ввиду отсутствия применения чрезмерной силы со стороны игрока «Зенита».
По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи вынести предупреждение игроку команды «Зенит» за неспортивное поведение в данном игровом эпизоде», – говорится в заявлении ЭСК.
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