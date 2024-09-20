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  • Сухой верно не удалил Алипа в матче ЦСКА – «Зенит», заявили в ЭСК: «Не было элементов агрессивного поведения ввиду отсутствия применения чрезмерной силы»
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Сухой верно не удалил Алипа в матче ЦСКА – «Зенит», заявили в ЭСК: «Не было элементов агрессивного поведения ввиду отсутствия применения чрезмерной силы»

ЭСК РФС опубликовала решение по матчу ЦСКА – «Зенит».

Армейцы обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Алексея Сухого в эпизоде с неудалением с поля защитника «Зенита» Нуралы Алипа на 80-й минуте матча. 

«Судья правильно не удалил с поля игрока команды «Зенит» Нуралы Алипа на 80-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что в действиях данного игрока в единоборстве за мяч с игроком команды ЦСКА Мойзесом и последующем за этим единоборством конфликтом с данным игроком, по мнению всех членов комиссии, не было элементов как серьезного нарушения правил, так и агрессивного поведения ввиду отсутствия применения чрезмерной силы со стороны игрока «Зенита». 

По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи вынести предупреждение игроку команды «Зенит» за неспортивное поведение в данном игровом эпизоде», – говорится в заявлении ЭСК.

Опубликовано: Sports
Источник: сайт РФС
logoЦСКА
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoсудьи
logoАлексей Сухой
logoМойзес Барбоза
logoНуралы Алип
ЭСК РФС
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