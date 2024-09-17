Экс-арбитр Николаев о посте Карпина про отмену пенальти с «Краснодаром»: «Рука прижата к телу, мяч не попал в локоть, движения нет. По всем критериям 11-метрового нет»
«Ростов» уступил «Краснодару» со счетом 0:2 в матче 8-го тура Мир РПЛ. На 12-й минуте матча судья Василий Казарцев назначил 11-метровый в пользу «Ростова», посчитав, что защитник краснодарцев Диего Энрике Коста сыграл рукой в своей штрафной. Однако после просмотра видеоповтора арбитр отменил первоначальное решение, определив, что мяч попал в руку, когда она была прижата.
После матча Карпин высказался об эпизоде в своем телеграм-канале: «Почему ВАР позвал судью?! Рука прижата? Мяч не попал в локоть? Не было движения рукой? Очень интересен ответ ЭСК».
«Повтор [который выложил Карпин] не самый информативный. В трансляции были ракурсы, по которым можно говорить, что присутствуют варианты ответов Валерия Георгиевича – рука прижата к телу, мяч не попал в локоть, не было движения рукой. Я вообще не понял, как арбитр в этой позиции мог принять такое решение изначально.
По всем критериям пенальти нет. Там другой вопрос ставится: насколько правильно было ставить пенальти изначально», – сказал бывший арбитр ФИФА.
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