Экс-арбитр Николаев о посте Карпина про отмену пенальти с «Краснодаром»: «Рука прижата к телу, мяч не попал в локоть, движения нет. По всем критериям 11-метрового нет»

Алексей Николаев отреагировал на пост Валерия Карпина после матча «Ростова».

«Ростов» уступил «Краснодару » со счетом 0:2 в матче 8-го тура Мир РПЛ . На 12-й минуте матча судья Василий Казарцев назначил 11-метровый в пользу «Ростова », посчитав, что защитник краснодарцев Диего Энрике Коста сыграл рукой в своей штрафной. Однако после просмотра видеоповтора арбитр отменил первоначальное решение, определив, что мяч попал в руку, когда она была прижата.

После матча Карпин высказался об эпизоде в своем телеграм-канале: «Почему ВАР позвал судью?! Рука прижата? Мяч не попал в локоть? Не было движения рукой? Очень интересен ответ ЭСК».

«Повтор [который выложил Карпин] не самый информативный. В трансляции были ракурсы, по которым можно говорить, что присутствуют варианты ответов Валерия Георгиевича – рука прижата к телу, мяч не попал в локоть, не было движения рукой. Я вообще не понял, как арбитр в этой позиции мог принять такое решение изначально.

По всем критериям пенальти нет. Там другой вопрос ставится: насколько правильно было ставить пенальти изначально», – сказал бывший арбитр ФИФА.