ЭСК поддержала решения Казарцева отменить пенальти в пользу «Ростова» и не засчитать гол Роналдо в матче с «Краснодаром»
«Ростов» обратился в экспертную комиссию с просьбой оценить работу арбитра Василия Казарцева в эпизодах с отменой пенальти в ворота «Краснодара» на 12-й минуте и отменой гола «Краснодара» на 29-й минуте матча 8-го тура Мир РПЛ.
«Судья правильно отменил пенальти в ворота «Краснодара» после вмешательства ВАР и просмотра монитора на 12-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой игрока «Краснодара» Диего Косты в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, не является наказуемым, так как рука защитника находилась в естественном положении близко к телу, не увеличивая его площадь. C его стороны не было дополнительного движения руки к мячу, мяч двигался с очень короткой дистанции после удара по нему соперником, и защитник не имел физической возможности избежать этого контакта с мячом. По этим причинам комиссия единогласно поддерживает решение ВАР вмешаться в игровую ситуацию и пригласить судью к монитору ввиду наличия веских оснований считать первоначальное решение судьи о назначении пенальти очевидно ошибочным, и, соответственно, считает правильным решение судьи изменить свое ошибочное первоначальное решение», – говорится в заключении комиссии. Также комиссия поддержала решение судьи не засчитывать гол «Ростова», забитый Роналдо на 29-й минуте матча. «Решение ЭСК мотивировано тем, что атакующий игрок «Ростова» Илья Вахания совершил толчок в спину игрока «Краснодара» Баши, повлиявший на возможность защитника сыграть в мяч.
Ввиду того, что игрок атаки своими действиями получил незаслуженное преимущество от этого толчка в виде беспрепятственной игры в мяч головой, комиссия единогласно поддерживает решение судьи назначить штрафной удар в пользу обороны, не дожидаясь завершения атакующей фазы «Ростова» в данном игровом эпизоде», – сообщается в решении комиссии.
Карпин об отмене пенальти в матче с «Краснодаром»: «Почему ВАР позвал судью?! Рука прижата? Мяч не попал в локоть? Не было движения рукой? Очень интересен ответ ЭСК»
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