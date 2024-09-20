Самедов о Слуцком и «Шанхае»: «Если выиграет чемпионство или займет второе место, это будет серьезное достижение. Многие недооценивают уровень лиги Китая»
Александр Самедов высказался о работе Леонида Слуцкого в «Шанхае Шеньхуа».
После 25 туров команда под руководством российского тренера занимает в чемпионате Китая 2-е место, отставая от «Шанхай Порт» на 2 очка.
«Если Слуцкий выиграет чемпионство или займет в итоге второе место, это будет серьезное достижение. Многие недооценивают уровень чемпионата Китая. Там по-прежнему выступают много сильных легионеров, работают титулованные тренеры.
Так что конкуренция там вполне серьезная, и результаты Леонида Викторовича стоит уважать», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
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