У Слуцкого 25 побед, 4 ничьих и 1 поражение во главе «Шанхая». Сегодня обыграли корейский «Пхохан» в азиатской ЛЧ – 4:1

Леонид Слуцкий выиграл 25 из 30 матчей во главе «Шанхай Шеньхуа».

Сегодня китайская команда обыграла южнокорейский «Пхохан Стилерс » в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов Азии (4:1). Клубы являются участниками Восточного дивизиона.

Это была 30-я игра российского специалиста на посту главного тренера «Шанхая». На его счету 25 побед, 4 ничьих и 1 поражение – от «Бэйцзин Гоань» в чемпионате Китая (1:2). Общий счет этих матчей – 77:20.

21 сентября «Шанхай Шеньхуа » встретится с «Тяньцзинь Цзиньмэнь» в 26-м туре чемпионата. Эту игру смотрите в прямом эфире на Спортсе’’ с комментарием Артема Теретьева и специального гостя.