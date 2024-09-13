Чемпионат Китая. «Шанхай» Слуцкого в гостях у «Чжэцзяна» 

«Шанхай Шеньхуа» сыграет с «Чжэцзян Профешнл» в 25-м туре китайской Суперлиги.

После 24 матчей команда Леонида Слуцкого занимает в таблице 2-е место, отставая от «Шанхай Порт» на 2 очка.

Чемпионат Китая

25-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица чемпионата Китая

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