Тренер «Атланты» о 1-м голе Миранчука в МЛС: «Алексей очень хорошо адаптируется. Помогает одноклубникам становиться лучше» 

Роб Валентино высказался после первого гола Алексея Миранчука за «Атланту».

Российский хавбек сравнял счет в матче МЛС с «Интер Майами» (2:2) на 84-й минуте.

«Он очень хорошо адаптируется. У него превосходный характер, он отличный игрок и, думаю, реально поможет команде. Он помогает одноклубникам становиться лучше.

Я рад, что он у нас есть. Я рад, что он играет в нашей команде. Он смог забить сегодня. Надеюсь, продолжит в том же духе и будет еще больше помогать нам», — сказал и.о. главного тренера «Атланты ».

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