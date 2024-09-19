Тренер «Атланты» о 1-м голе Миранчука в МЛС: «Алексей очень хорошо адаптируется. Помогает одноклубникам становиться лучше»
Роб Валентино высказался после первого гола Алексея Миранчука за «Атланту».
Российский хавбек сравнял счет в матче МЛС с «Интер Майами» (2:2) на 84-й минуте.
«Он очень хорошо адаптируется. У него превосходный характер, он отличный игрок и, думаю, реально поможет команде. Он помогает одноклубникам становиться лучше.
Я рад, что он у нас есть. Я рад, что он играет в нашей команде. Он смог забить сегодня. Надеюсь, продолжит в том же духе и будет еще больше помогать нам», — сказал и.о. главного тренера «Атланты».
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Атланты»
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