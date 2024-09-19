Нигматуллин о голе Миранчука: «Фирменная левая нога. Вратарь не имеет права пропускать с такой дистанции и угла, но траектория полета мяча была сложная»
Руслан Нигматуллин прокомментировал гол Алексея Миранчука в МЛС.
Российский хавбек сравнял счет в матче «Атланты» с «Интер Майами» (2:2) на 84-й минуте. Миранчук забил дебютный мяч в четвертой игре. Алексей поразил ворота ударом из‑за пределов штрафной, отправив мяч в дальнюю девятку.
«Хочется порадоваться за Миранчука, который наконец‑то показал свое мастерство. Уверен был, что это вопрос времени. Фирменная левая нога, фирменный гол. Вратарь не имеет права пропускать с такой дистанции и с такого угла, но траектория полета мяча была сложная.
Публика в любом случае уже оценила, что был приобретен игрок высокого уровня, который сразу начал приносить пользу команде. Надеюсь, что после матча с «Интером» дела у Миранчука и команды начнут налаживаться», – сказал экс-вратарь сборной России.
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