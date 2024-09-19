Миранчук не дал Месси победить! Шикарно зарядил из-за штрафной

И прервал победную серию «Майами».

«Атланта Юнайтед» на 84-й минуте спаслась в матче против звездного «Интер Майами» (2:2). Помог дебютный и очень красивый гол Алексея Миранчука.

Забил на глазах любимого рэпера и при почти 70 тысячах зрителей

Начнем сразу с красоты. Конец домашней игры, «Атланта» проигрывает команде Лионеля Месси 1:2. И Миранчук стреляет из-за пределов штрафной точно под перекладину. Вау!

Таймкод – 4:40.

Это первый гол Алексея в МЛС – залетело в четвертом матче. Он провел на поле всю игру: нанес четыре удара (один в створ), сделал 32 точные передачи (78%) и два кросса, показатель xG – 0,25.

Для игры против Месси «Атланта» сыграла на расширенной арене, поэтому гол увидели 67 795 зрителей. Среди них и один из любимых рэперов Миранчука – Offset. Алексей не оставил его без подарка.

Напомним первую цитату россиянина в США: «Почему «Атланта Юнайтед»? Потому что я люблю хип-хоп! Шучу, просто хотел начать с чего-то смешного. Мне нравится Future, Lil Baby, Gunna, Young Thug, Offset. Может, знаете такого».

Теперь местная звезда хип-хоп сцены знает и Алексея. Гол Миранчука прервал пятиматчевую победную серию «Интер Майами» – уверенного лидера МЛС.

«Атланта» пока идет 11-й на Востоке: одно очко до зоны стыков за плей-офф, до зоны прямого выхода – шесть. Осталось всего пять туров регулярного сезона.

У «Интера» определился лучший бомбардир в истории. И рекорд Игуаина побил пока не Месси

Для игры в середине недели и на искусственном поле тренер «Интера» Херардо Мартино (он же человек, принесший в свое время «Атланте» единственное чемпионство) поберег лидеров: Лионель Месси, Луис Суарес и Жорди Альба появились только во втором тайме, а Серджи Бускетс пропускал игру из-за перебора желтых карточек.

За неделю «Майами» сыграет три матча, поэтому ротация необходима. К радости почти 70 тысяч зрителей на «Мерседес-Бенц Стэдиум», Месси выпустили на 61-й минуте. В Атланте заждались аргентинца – в прошлом году на арену пришло 72 тысячи, но Лео даже не приехал. Так зародилось принципиальное соперничество «Атланты» против команды Месси.

На этот раз «Интер» дважды вел в счете, но «Атланта» каждый раз отвечала. Сначала хозяев выручил Саба Лобжанидзе : на 56-й минуте хавбек сборной Грузии головой замкнул навес с левого фланга, а вратарь «Майами» сплоховал – не смог зафиксировать мяч и пустил его себе между ног.

Но уже через три минуты «Интер» вновь вышел вперед. Леонардо Кампана пробил со штрафного из точки Месси – аргентинец как раз готовился выйти на замену.

Рикошет – и мяч в сетке. Капитан доволен.

Но в итоге зарешал все же не Месси, а Миранчук.

А для Кампаны гол стал историческим. 24-летний эквадорец забил 30-й мяч в 94 матчах – и этого хватило, чтобы уже стать лучшим бомбардиром в недолгой истории «Интера». Леонардо обошел Гонсало Игуаина, который настрелял 29 за 70 игр.

Но Кампане не стоит расслабляться, ведь Месси и Суарес уже рядом. У Лео 27 голов в 31 матче, у Луиса – 21 в 29.

Уругваец в Атланте вышел только на 80-й минуте. Впервые за долгое время ушел без гола: до этого было пять мячей в трех матчах.

Уже на этих выходных у «Интера» и «Атланты» выезды в Нью-Йорк. Флоридцы сыграют против «Нью-Йорк Сити», а команда Миранчука попробует отобрать очки у «Нью-Йорк Ред Буллс».

«Почему «Атланта»? Потому что я люблю хип-хоп!» Миранчук уже шутит на английском

Как Атланта стала рэп-столицей США. Вселенная трэпа, кранка и жестких текстов