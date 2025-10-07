  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Совладелец «Торпедо» Соболев признал вину по делу об оказании противоправного влияния на результаты через судей
7

Совладелец «Торпедо» Соболев признал вину по делу об оказании противоправного влияния на результаты через судей

Совладелец «Торпедо» признался в попытке подкупа арбитров.

Напомним, в июне Мещанский районный суд Москвы заключил под стражу Леонида Соболева на два месяца по делу о попытке оказания противоправного влияния на результаты матчей PARI Первой лиги через судей. Российский футбольный союз исключил «Торпедо» из Мир РПЛ за «попытку организации договорных матчей».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела, Соболев признал свою вину.

«Обвиняемый Соболев активно содействует следствию в расследовании преступлений, дает признательные показания», – говорится в деле.

Ранее сообщалось, что Соболева из СИЗО перевели под домашний арест. При этом, бывшего директора клуба Валерия Скородумова, который также является фигурантом уголовного дела, оставили под стражей. 

Как вам дерби?15895 голосов
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ТАСС
Леонид Соболев
logoТорпедо
ТАСС
logoПервая лига
logoпремьер-лига Россия
происшествия
logoсудьи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Совладельца «Торпедо» Соболева перевели под домашний арест из СИЗО. Бывшего директора клуба Скородумова оставили под стражей
2 октября, 16:29
Совладельца «Торпедо» Соболева перевели из СИЗО под домашний арест. Его обвиняют в «оказании противоправного влияния на результат спортивного соревнования» («Mash на спорте»)
22 октября, 12:32
Расследование по делу совладельца «Торпедо» Соболева закрыто, его арест продлен до октября
921 августа, 15:43
Главные новости
Карпин о мнении, что Гафин ушел из «Динамо» из-за несогласия с его назначением: «Бред сумасшедшего. Конфронтации не было, уход был неожиданным»
1 минуту назад
Кисляк о Дзюбе: «Не сказать, что прям хочу, чтобы он был в сборной, но он возглавил бы раздевалку. Никто так не располагал к себе»
719 минут назад
Карпин о вызове Умярова: «Из‑за журналистов в том числе, чтоб не спрашивали. Не выдержал давления. Заслужил, вот и вызвал»
2134 минуты назад
Кафанов о Максименко: «Претензий нет, берет мячи. «Спартак» безобразно играет в обороне, очки теряют не из-за вратаря – вопросы к тренерам»
2648 минут назад
«Зенит» обратился в ЭСК из-за пенальти в матче с «Акроном» за игру рукой Дугласа
658 минут назад
Титов о Станковиче: «Надо доверять тренеру – нет смысла менять каждый год. Говорю как игрок и тот, кто работал в штабе Аленичева. Передо мной пример Романцева – работал с ним больше 10 лет»
14сегодня, 10:30
Псы Бенрахма напали на человека – экс-игроку «Вест Хэма» предъявлены обвинения. Американские булли XL с 2021 по 2023 год стали причиной половины смертей от собак в Великобритании
21сегодня, 10:19
Разыгрываем ретрофутболку золотого состава «Реала» в нашей новой игре
сегодня, 10:00Тесты и игры
Тони Кроос: «У «Барсы» один из самых привлекательных стилей игры в Европе. Но любая команда может доставить им проблем в плохой день Ямаля, Педри и Рафиньи, выбить из ЛЧ»
32сегодня, 09:35
Защитник «Балтики» Бевеев о наказаниях в клубе: «Меня оштрафовали примерно на тысячу долларов, когда «Акрон» забил из-под меня. Зато я больше не упускаю игроков»
19сегодня, 09:22
Ко всем новостям
Последние новости
Бывший спортивный директор «Барсы» Алемани занял пост в «Атлетико»
244 минуты назад
Шченсны хочет выиграть ЛЧ: «Я игрок «Барселоны» и не могу начинать сезон, не думая об этом. Но и без нее моя карьера не будет неполноценной»
1сегодня, 10:35
Шикарный гол «КАМАЗа» в Первой лиге – претендент на лучший в сезоне! Вот это траектория
сегодня, 10:27Видео
Капитан «Эуропы» вышел на матч с повязкой в цветах Палестины. Клуб из Каталонии заявил: «Нет» геноциду со стороны сионистского правительства Израиля. Совершается резня, большинство жертв – дети»
14сегодня, 10:04Фото
Терзич не возглавит «Монако» – с тренером завершены переговоры. Клуб еще не связывался с Моттой, но он ждет предложений из Серии А
6сегодня, 09:57
Глушенков – лучший игрок «Зенита» в сентябре. Хавбек забил 5 голов и сделал 1 передачу в 3 матчах
1сегодня, 09:45
Цветков о проблемах «Зенита»: «Нет «дядьки», лидера, как Баринов в «Локомотиве». Это точно не Соболев или Вендел. Как вариант, Барриос, но ему может мешать языковой барьер»
6сегодня, 09:37
Автобус «Уфы» забрали на штрафстоянку из-за нарушений при перевозке детей. Клуб оштрафовали на 25 тысяч рублей
2сегодня, 09:13
У Джеймса микроповреждение после матча с «Ливерпулем», он может восстановиться к матчу с «Ноттингемом». Защитник «Челси» исключен из состава Англии
1сегодня, 08:56
«Динамо» обратилось в ЭСК из-за пенальти за фол Касереса на Руденко в матче с «Локомотивом»
19сегодня, 08:30