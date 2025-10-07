Совладелец «Торпедо» Соболев признал вину по делу об оказании противоправного влияния на результаты через судей
Совладелец «Торпедо» признался в попытке подкупа арбитров.
Напомним, в июне Мещанский районный суд Москвы заключил под стражу Леонида Соболева на два месяца по делу о попытке оказания противоправного влияния на результаты матчей PARI Первой лиги через судей. Российский футбольный союз исключил «Торпедо» из Мир РПЛ за «попытку организации договорных матчей».
Как сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела, Соболев признал свою вину.
«Обвиняемый Соболев активно содействует следствию в расследовании преступлений, дает признательные показания», – говорится в деле.
Ранее сообщалось, что Соболева из СИЗО перевели под домашний арест. При этом, бывшего директора клуба Валерия Скородумова, который также является фигурантом уголовного дела, оставили под стражей.
Как вам дерби?15895 голосов
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости