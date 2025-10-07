Совладелец «Торпедо» Соболев признал вину по делу об оказании противоправного влияния на результаты через судей

Совладелец «Торпедо» признался в попытке подкупа арбитров.

Напомним, в июне Мещанский районный суд Москвы заключил под стражу Леонида Соболева на два месяца по делу о попытке оказания противоправного влияния на результаты матчей PARI Первой лиги через судей. Российский футбольный союз исключил «Торпедо » из Мир РПЛ за «попытку организации договорных матчей».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела, Соболев признал свою вину.

«Обвиняемый Соболев активно содействует следствию в расследовании преступлений, дает признательные показания», – говорится в деле.

Ранее сообщалось , что Соболева из СИЗО перевели под домашний арест. При этом, бывшего директора клуба Валерия Скородумова, который также является фигурантом уголовного дела, оставили под стражей.