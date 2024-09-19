Канчельскис раскритиковал МЛС за сравнения Миранчука с Месси: «Хватит заниматься ерундой. Сыграл два матча – уже практически Марадона»

Андрей Канчельскис раскритиковал сравнения Алексея Миранчука с Лионелем Месси.

Ранее на официальном сайте МЛС появилась статья с заголовком «Миранчук затмил Месси», посвященная матчу МЛС «Атланты Юнайтед» против «Интер Майами» (2:2).

Российский хавбек сравнял счет в матче на 84-й минуте. Миранчук забил дебютный мяч в четвертой игре. Алексей поразил ворота ударом из‑за пределов штрафной, отправив мяч в дальнюю девятку.

«Хватит заниматься ерундой. Где Месси с Роналду? Алексей забил красивый гол, молодец, красавец. Надо играть, дальше прогрессировать, чтобы была стабильность. Дай Бог, чтобы он дальше продолжал забивать. Сыграл два матча, уже практически Марадона. Стабильность должна быть.

Играет в «Локомотиве» или в другой команде, «Спартаке», две игры и все, великий футболист. А потом через пять лет мы забываем. Хватит заниматься теоретикой. На бумаге все великие. Практически – все понемногу.

Рады за Миранчука, но не надо сравнивать. В США им надо писать, это главный момент. Сколько забил Месси голов в своей карьере, как можно сравнивать? Вам самим не смешно? Надо говорить о реальных вещах», — сказал экс-игрок сборной России.