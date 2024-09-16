КДК накажет ЦСКА за кричалку «Зенит» – позор российского футбола» на матче в Москве

КДК РФС накажет ЦСКА за оскорбительную кричалку болельщиков о «Зените».

Встреча команд в 8-м туре Мир РПЛ в субботу завершилась победой петербуржцев со счетом 1:0. Во время матча болельщики ЦСКА скандировали : «Зенит» – позор российского футбола».

«Рассмотрим массовое скандирование болельщиками ЦСКА оскорбительного выражения в адрес футбольного клуба «Зенит», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.

Ближайшее заседание КДК РФС пройдет в четверг, 19 сентября.

Заряд «Зенит» – позор российского футбола» признан оскорбительным. Почему?