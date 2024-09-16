КДК накажет ЦСКА за кричалку «Зенит» – позор российского футбола» на матче в Москве
КДК РФС накажет ЦСКА за оскорбительную кричалку болельщиков о «Зените».
Встреча команд в 8-м туре Мир РПЛ в субботу завершилась победой петербуржцев со счетом 1:0. Во время матча болельщики ЦСКА скандировали: «Зенит» – позор российского футбола».
«Рассмотрим массовое скандирование болельщиками ЦСКА оскорбительного выражения в адрес футбольного клуба «Зенит», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.
Ближайшее заседание КДК РФС пройдет в четверг, 19 сентября.
Заряд «Зенит» – позор российского футбола» признан оскорбительным. Почему?
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Р-Спорт»
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