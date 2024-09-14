Болельщики ЦСКА скандировали «Зенит» – позор российского футбола» на матче с петербуржцами
Болельщики ЦСКА скандировали оскорбительную кричалку о «Зените».
Московская команда принимает петербуржскую в рамках 8-го тура Мир РПЛ (0:1, второй тайм).
После фола защитника гостей Нуралы Алипа болельщики армейцев стали скандировать «Зенит» – позор российского футбола».
Глава КДК о наказаниях за кричалки про «Зенит»: «Слово «позор» – оскорбление. Оно означает, что человек делает то, что не должно быть примером для подрастающего поколения»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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