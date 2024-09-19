Мостовой о дебюте Сафонова за «ПСЖ»: «Сыграл и сыграл, молодец. Но как он мог пропустить, если «Жирона» не нанесла ни одного удара?»

Александр Мостовой высказался о дебюте Матвея Сафонова за «ПСЖ».

«Здорово, что Матвей дебютировал за «ПСЖ », но как он мог пропустить, если «Жирона » не нанесла ни одного удара?

Сыграл и сыграл, он молодец. Пока рано оценивать игру Матвея, так как игра была спокойной. Посмотрим на него, когда по воротам парижского клуба будут наноситься удары», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Напомним, Сафонов не пропустил в матче 1-го тура Лиги чемпионов с «Жироной» (1:0). 25-летний россиянин отразил один удар в створ ворот. В следующем туре Лиги чемпионов парижане в гостях сыграют с «Арсеналом».