Газзаев о голе Миранчука в МЛС: «Не только у Месси есть искусная левая нога. Мировой футбол в условиях изоляции нашей сборной и клубов многое теряет»
Российский хавбек сравнял счет в матче «Атланты» с «Интер Майами» (2:2) на 84-й минуте.
За клуб из Майами выступает Лионель Месси. Аргентинец не отметился в игре результативными действиями, выйдя на поле на 61-й минуте.
«Алексей Миранчук вчера забил очень красивый гол в матче чемпионата МЛС. К Месси всегда приковано большое внимание болельщиков и специалистов во всем мире. А тем более к команде, в которой он играет.
Гол, который забил Алексей, по техническому исполнению просто фантастический. И это лишний раз показывает, что искусная левая нога есть не только у Месси, но и у Алексея Миранчука. И поэтому мне было очень приятно видеть этот шедевр.
Такой красивый дебютный мяч в новой команде, конечно, очень важен для Алексея. И мы видели, как дружно и тепло его поздравляли футболисты команды. Но теперь Миранчуку надо держать такой же высокий уровень на протяжении всего того времени, пока он будет выступать за этот клуб.
Игра Алексея Миранчука и Матвея Сафонова, как мне кажется, говорит о хорошем уровне российского футбола. И мы можем сказать, что мировой футбол в условиях изоляции нашей сборной и наших клубов многое теряет, когда наши игроки показывают хорошие результаты», – сказал бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев.
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