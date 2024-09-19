Газзаев о голе Миранчука в МЛС: «Не только у Месси есть искусная левая нога. Мировой футбол в условиях изоляции нашей сборной и клубов многое теряет»

Валерий Газзаев прокомментировал гол Алексея Миранчука в МЛС.

Российский хавбек сравнял счет в матче «Атланты» с «Интер Майами» (2:2) на 84-й минуте.

За клуб из Майами выступает Лионель Месси . Аргентинец не отметился в игре результативными действиями, выйдя на поле на 61-й минуте.

«Алексей Миранчук вчера забил очень красивый гол в матче чемпионата МЛС. К Месси всегда приковано большое внимание болельщиков и специалистов во всем мире. А тем более к команде, в которой он играет.

Гол, который забил Алексей, по техническому исполнению просто фантастический. И это лишний раз показывает, что искусная левая нога есть не только у Месси, но и у Алексея Миранчука. И поэтому мне было очень приятно видеть этот шедевр.

Такой красивый дебютный мяч в новой команде, конечно, очень важен для Алексея. И мы видели, как дружно и тепло его поздравляли футболисты команды. Но теперь Миранчуку надо держать такой же высокий уровень на протяжении всего того времени, пока он будет выступать за этот клуб.

Игра Алексея Миранчука и Матвея Сафонова , как мне кажется, говорит о хорошем уровне российского футбола. И мы можем сказать, что мировой футбол в условиях изоляции нашей сборной и наших клубов многое теряет, когда наши игроки показывают хорошие результаты», – сказал бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев .

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