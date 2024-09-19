  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • «Невероятно горжусь Сафоновым. Я слежу за ним еще с молодежки «Краснодара», уже тогда понимал, что он очень силен». Спиряков поздравил вратаря «ПСЖ» с дебютом
12

«Невероятно горжусь Сафоновым. Я слежу за ним еще с молодежки «Краснодара», уже тогда понимал, что он очень силен». Спиряков поздравил вратаря «ПСЖ» с дебютом

Евгений Спиряков поздравил Матвея Сафонова с дебютом за «ПСЖ».

Российский вратарь полностью отыграл матч Лиги чемпионов против «Жироны» (1:0), не пропустив ни одного гола.

«Я невероятно горжусь Матвеем. Я начал следить за ним со времен, когда он за молодежку «Краснодара» играл против «Реала». Уже тогда я наблюдал и понимал, что он очень силен.

Сейчас я просто искренне рад за человека, за вратаря. Безотносительно того, в каких Матвей играет перчатках (хотя, безусловно, для меня это момент большой гордости в том числе). Я просто очень рад за человека

Поздравляю с дебютом в официальной игре, Матвей! Мы тобой гордимся», – написал Евгений Спиряков.

Сафонов играет в перчатках российского бренда Spire. Основателем бренда является бывший вратарь «Амкала» Спиряков.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал Евгения Спирякова
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
logoЛига чемпионов УЕФА
logoМатвей Сафонов
logoАмкал
logoЕвгений Спиряков
logoWinline Медиалига
Spire
Рекомендуем
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Это′О подарил квартиру в Махачкале экипировщику «Анжи». Вратарю Макарову Самюэль принес золотые Rolex – за отбитый пенальти». Помазан о поступках камерунца
1447 минут назад
Сибскана о сборной России по медиафутболу: «Она не станет по-настоящему медийной. Будет мало ярких игроков»
вчера, 18:55
Карпин готов сыграть против сборной Медиалиги. Он сказал Кортаве: «Я не против. Но представьте, что Дивеев, например, получит травму. Что потом ЦСКА скажет РФС?»
34вчера, 14:56
«Было морально тяжело платить за всех за баню. Вышло 220 тысяч. Надеюсь, когда-то это вернется». Фил Воронин о расходах на «Банку»
1вчера, 12:25
Дмитрий Егоров: «Жду, когда ВК выкупит права на трансляции ЛЧ. Запреты на скрины на Оkkо и Кинопоиске – анти все»
39вчера, 09:58
«Алания» – именитый соперник, но сейчас даже не в топ-3 в ФНЛ. Это команда, с которой можно играть». Герман о настрое перед матчем 4-го раунда Кубка
1вчера, 08:57
Сева Антонов покинул «Эгриси» и закончил карьеру футболиста
217 сентября, 19:36
«Броуки» не будут продлевать контракт с Мушвигом и Вадимом Черным. Егоров готов на переговоры с другими командами
17 сентября, 18:38
Радимов сможет сыграть за любую команду в 7-м туре Кубка Надежды
117 сентября, 17:45
Президент Медиалиги предложил РФС спор: сборная МФЛ сыграет с Россией, если «Амкал» победит «Аланию» в Кубке
7217 сентября, 12:20
Ко всем новостям
Последние новости
Сафонов в перчатках российского бренда Spire играет за «ПСЖ» в дебютном матче
16вчера, 19:30Фото
«Дзюба – самый медийный футболист России. Хотелось бы увидеть его в Медиалиге». Сибскана ответил на заявление нападающего «Акрона»
5вчера, 17:08
«Амкал» подписал экс-хавбека «Чайки» Папикяна
1вчера, 16:09
Экс-голкипер ФК «Деньги» Печа перешел из Медиалиги в СКА-Хабаровск-2
1вчера, 11:10
«Амкал» и «Алания» сыграют на стадионе академии «Спартака» им. Черенкова в 4-м раунде Кубка
17 сентября, 15:25
Махачев о Медиалиге: «Там такой уровень, что очень опасно. Я играл с любителями и кисть травмировал»
717 сентября, 13:49
«Промес может присоединиться к «Родине Медиа» на Суперкубке МФЛ в Абу-Даби, если еще будет под следствием». Глава Медиалиги Осипов о нидерландце
712 сентября, 19:38
Крап признан лучшим игроком Т-Лиги. Дзюба – лучший бомбардир и ассистент турнира
1110 сентября, 14:33
Дьяков о конфликте Дзюбы и Чужого: «На месте Артема каждый повел бы себя так, а, может, и жестче. Во дворе и по башке можно настучать»
68 сентября, 18:13
«Не по-пацански повел себя «Амкал». В уличном футболе карточек никогда не было, разбирались по-другому». Представитель Дзюбы о конфликте
67 сентября, 21:05