«Невероятно горжусь Сафоновым. Я слежу за ним еще с молодежки «Краснодара», уже тогда понимал, что он очень силен». Спиряков поздравил вратаря «ПСЖ» с дебютом

Евгений Спиряков поздравил Матвея Сафонова с дебютом за «ПСЖ».

Российский вратарь полностью отыграл матч Лиги чемпионов против «Жироны» (1:0), не пропустив ни одного гола.

«Я невероятно горжусь Матвеем . Я начал следить за ним со времен, когда он за молодежку «Краснодара» играл против «Реала». Уже тогда я наблюдал и понимал, что он очень силен.

Сейчас я просто искренне рад за человека, за вратаря. Безотносительно того, в каких Матвей играет перчатках (хотя, безусловно, для меня это момент большой гордости в том числе). Я просто очень рад за человека

Поздравляю с дебютом в официальной игре, Матвей! Мы тобой гордимся», – написал Евгений Спиряков .

Сафонов играет в перчатках российского бренда Spire . Основателем бренда является бывший вратарь «Амкала » Спиряков.