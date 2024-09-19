«Невероятно горжусь Сафоновым. Я слежу за ним еще с молодежки «Краснодара», уже тогда понимал, что он очень силен». Спиряков поздравил вратаря «ПСЖ» с дебютом
Евгений Спиряков поздравил Матвея Сафонова с дебютом за «ПСЖ».
Российский вратарь полностью отыграл матч Лиги чемпионов против «Жироны» (1:0), не пропустив ни одного гола.
«Я невероятно горжусь Матвеем. Я начал следить за ним со времен, когда он за молодежку «Краснодара» играл против «Реала». Уже тогда я наблюдал и понимал, что он очень силен.
Сейчас я просто искренне рад за человека, за вратаря. Безотносительно того, в каких Матвей играет перчатках (хотя, безусловно, для меня это момент большой гордости в том числе). Я просто очень рад за человека
Поздравляю с дебютом в официальной игре, Матвей! Мы тобой гордимся», – написал Евгений Спиряков.
Сафонов играет в перчатках российского бренда Spire. Основателем бренда является бывший вратарь «Амкала» Спиряков.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал Евгения Спирякова
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