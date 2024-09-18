Ерохин о реакции фанатов «Зенита» на Соболева: «Человек адаптируется в команде. Он будет вносить свой вклад, все будет нормально, думаю»

Александр Ерохин высказался о свисте фанов «Зенита» в адрес Александра Соболева.

Во время матча с «Рубином » (2:0) в 4-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России фанаты «Зенита» скандировали оскорбительные кричалки в адрес Соболева и подбрасывали надувного дельфина . Перед началом игры болельщики освистали нападающего при оглашении стартовых составов.

27-летний форвард был заменен после первого тайма. Он отметился голевой передачей.

– Команда как-то подбадривала Александра перед и после матча? Сможет ли реакция «Виража» поменяться?

– Я думаю, что все нужно доказывать через работу и тренировки. Человек адаптируется в команде. Он будет вносить свой вклад в результат на поле, и я думаю, что все будет нормально.

– Александр уже в начале пошел в жесткий стык. Было ли ощущение до матча, что у него какой-то особый настрой на первый домашний матч?

– Думаю, лучше у него спросить. «Рубин», в целом, в матчах с нами играет принципиально в единоборствах. Сегодня был такой же матч, а наша задача была не проиграть в единоборствах. Сегодня, если не брать несколько минут в начале, справились с этой задачей, – сказал полузащитник «Зенита ».