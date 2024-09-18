Ерохин о реакции фанатов «Зенита» на Соболева: «Человек адаптируется в команде. Он будет вносить свой вклад, все будет нормально, думаю»
Во время матча с «Рубином» (2:0) в 4-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России фанаты «Зенита» скандировали оскорбительные кричалки в адрес Соболева и подбрасывали надувного дельфина. Перед началом игры болельщики освистали нападающего при оглашении стартовых составов.
27-летний форвард был заменен после первого тайма. Он отметился голевой передачей.
– Команда как-то подбадривала Александра перед и после матча? Сможет ли реакция «Виража» поменяться?
– Я думаю, что все нужно доказывать через работу и тренировки. Человек адаптируется в команде. Он будет вносить свой вклад в результат на поле, и я думаю, что все будет нормально.
– Александр уже в начале пошел в жесткий стык. Было ли ощущение до матча, что у него какой-то особый настрой на первый домашний матч?
– Думаю, лучше у него спросить. «Рубин», в целом, в матчах с нами играет принципиально в единоборствах. Сегодня был такой же матч, а наша задача была не проиграть в единоборствах. Сегодня, если не брать несколько минут в начале, справились с этой задачей, – сказал полузащитник «Зенита».
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