«Реал» принимает допинг в виде государственных денег. Могут быть проблемы с УЕФА». Почетный судья Верховного суда Испании о клубе и ФФП

Почетный судья Верховного суда Испании высказался о госфинансировании «Реала».

Хосе Антонио Мартин Паллин считает, что клуб не соблюдает правила финансового фэйр-плей и рискует столкнуться с претензиями со стороны УЕФА.

«Реал » принимает допинг в виде государственных денег. Это связано с автостоянками и деятельностью, которая не является футбольной или спортивной. Могут быть проблемы с УЕФА », – считает 88-летний юрист.

Также он назвал шум на стадионе «Сантьяго Бернабеу» преступлением против окружающей среды. При этом, по его словам, обеспечить звукоизоляцию арены невозможно технически.

Сообщалось, что дочерняя компания «Реала» Real Madrid Estadio заключила сделку по управлению подземными автостоянками, связанными с домашним стадионом мадридцев.

Планируется вложить в их строительство 6 миллионов евро (при этом часть работ может быть оплачена муниципалитетом), а затем сдать в аренду компании на 40 лет с прогнозируемой прибылью более 500 млн евро за этот период.

«Реал» без пояснения отразил 122 млн евро в числе «прочих операционных расходов» – это может быть связано с нарушением ФФП. Объем таких расходов вырос на 800% за пять лет (2023)