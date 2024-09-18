  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Реал» принимает допинг в виде государственных денег. Могут быть проблемы с УЕФА». Почетный судья Верховного суда Испании о клубе и ФФП
83

«Реал» принимает допинг в виде государственных денег. Могут быть проблемы с УЕФА». Почетный судья Верховного суда Испании о клубе и ФФП

Почетный судья Верховного суда Испании высказался о госфинансировании «Реала».

Хосе Антонио Мартин Паллин считает, что клуб не соблюдает правила финансового фэйр-плей и рискует столкнуться с претензиями со стороны УЕФА.

«Реал» принимает допинг в виде государственных денег. Это связано с автостоянками и деятельностью, которая не является футбольной или спортивной. Могут быть проблемы с УЕФА», – считает 88-летний юрист. 

Также он назвал шум на стадионе «Сантьяго Бернабеу» преступлением против окружающей среды. При этом, по его словам, обеспечить звукоизоляцию арены невозможно технически. 

Сообщалось, что дочерняя компания «Реала» Real Madrid Estadio заключила сделку по управлению подземными автостоянками, связанными с домашним стадионом мадридцев.

Планируется вложить в их строительство 6 миллионов евро (при этом часть работ может быть оплачена муниципалитетом), а затем сдать в аренду компании на 40 лет с прогнозируемой прибылью более 500 млн евро за этот период. 

«Реал» без пояснения отразил 122 млн евро в числе «прочих операционных расходов» – это может быть связано с нарушением ФФП. Объем таких расходов вырос на 800% за пять лет (2023)

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Marca
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoУЕФА
бизнес
logoСантьяго Бернабеу
финансовый фэйр-плей
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Реал» первым среди футбольных клубов заработал 1 млрд евро операционных доходов за год. Чистая прибыль в сезоне-2023/24 – 15,6 млн
8723 июля, 18:07
«Реал» получит более 9 млн евро от концертов Тейлор Свифт на «Бернабеу» – 70% общего дохода
8630 мая, 14:15
Румменигге о Суперлиге: «Перес ведет войну не против УЕФА, а против неравенства. Клубы Испании и Германии не в равных условиях с командами АПЛ – их доходы в разы выше»
1447 мая, 13:38
Ла Лига планирует ослабить экономический контроль клубов. Инвестиции в трансферы и лимит расходов на состав могут вырасти
3528 сентября 2023, 11:33
УЕФА уведомил «Реал» и «Барсу», что деньги от продажи будущих доходов не считаются прибылью по ФФП. У «блауграны» могут быть проблемы с нормативами через год
15715 июля 2023, 18:59
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
9 голов «Баварии» и покер Кейна, победа «Зенита» и ассист Соболева, «Ливерпуль» обыграл «Милан», 7:0 от «МЮ», Загитова просит 74,8 млн рублей, «Аль-Наср» Роналду уволил тренера и другие новости
16сегодня, 06:10
Лига чемпионов. «Ман Сити» против «Интера», «ПСЖ» Сафонова примет «Жирону», «Шахтер» в гостях у «Болоньи»
15сегодня, 05:15
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Акрон» примет «Факел», ЦСКА против «Краснодара», «Динамо» Москва сыграет с «Динамо» Махачкала
278сегодня, 05:05
Мбаппе, Ямаль, Холанд и еще 7 топ-игроков ЛЧ в нашей ретро-коллекции карточек!
сегодня, 05:00Спецпроект
Губерниев о контрактах игроков РПЛ: «Зачем заключают так надолго, если хотят за рубеж? Я бы взял и уехал. Всегда хотел быть на одной площадке с лучшими артистами – и сделал это»
28сегодня, 04:45
39-летний Модрич – 3-й в списке самых возрастных авторов голевой передачи в истории ЛЧ. Старше были только Гиггз и Карбони
25сегодня, 04:20
Мюллер побил рекорд Хави по матчам в ЛЧ за один клуб. 35-летний хавбек провел 152-й матч в турнире за «Баварию»
30вчера, 22:03
Паулу Фонсека: «Милан» перестал играть в футбол, дважды пропустив со стандартов. Нельзя так ошибаться в таких матчах. «Ливерпуль» сейчас больше похож на команду, чем мы»
44вчера, 21:50
Анчелотти о 3:1 с «Штутгартом»: «Я провел 200 матчей и не помню ни одного легкого. Невозможно доминировать 90 минут, но «Реал» мог закончить игру раньше»
54вчера, 21:47
Эндрик стал самым молодым автором гола «Реала» в ЛЧ в возрасте 18 лет 58 дней. Бразилец побил рекорд Рауля
61вчера, 21:35
Ко всем новостям
Последние новости
«Рома» уволила Де Росси. Клуб не одержал ни одной победы в 4 матчах в сезоне и идет на 16-м месте в Серии А
5 минут назад
«Ростов» – «Оренбург». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
120 минут назад
Ламин Ямаль получил 2 этих имени в честь людей, приютивших его родителей, когда у них не было денег на аренду жилья (Сике Родригес)
630 минут назад
ЦСКА – «Краснодар». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
145 минут назад
Ерохин о реакции фанатов «Зенита» на Соболева: «Человек адаптируется в команде. Он будет вносить свой вклад, все будет нормально, думаю»
1258 минут назад
Канчельскис о чемпионской гонке в РПЛ: «Зенит» опять подразнит «Краснодар» и другие клубы, но в итоге заберет титул с вероятностью 99%»
4сегодня, 05:58
Силкин о Станковиче: «У меня нет мнения. В нашем чемпионате должны работать русские тренеры. «Спартак» – народная команда»
21сегодня, 05:35
«Акрон» – «Факел». Онлайн-трансляция начнется в 16:15
1сегодня, 05:25
Волк о шансах «Динамо» Махачкала на титул в РПЛ: «Это возможно в ближайшем будущем. Дело не в ресурсах, а в желании работать, психологии и целях»
7сегодня, 04:55
«Черноморец» включил Лебеденко в тренерский штаб: «Это качественное усиление. Игоря все знают как игрока, у которого была блестящая карьера»
4сегодня, 04:30Фото