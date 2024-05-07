Румменигге о Суперлиге: «Перес ведет войну не против УЕФА, а против неравенства. Клубы Испании и Германии не в равных условиях с командами АПЛ – их доходы в разы выше»
Карл-Хайнц Румменигге высказался о причинах создания Суперлиги.
«У меня всегда были отличные отношения с мадридским «Реалом», особенно с Флорентино Пересом и вице-президентом Педро Лопесом. Я по-прежнему ценю и уважаю их, единственное, о чем я их прошу, – это похоронить свои планы относительно Суперлиги, только об этом. Вот и все. Вы знаете, что происходит?
У нас общая проблема, но у нас разные решения. Мы живем в мире, где все больше и больше клубов попадают в руки инвесторов. И заметьте: речь идет уже не о миллиардерах, а о миллиардерах, которых Премьер-лига [АПЛ] продолжает принимать с распростертыми объятиями.
Кроме того, есть еще доходы от телевидения в Англии. Они в разы выше, чем в Испании или Германии. Для таких клубов, как «Реал Мадрид» или «Бавария», это серьезная проблема, поскольку мы изначально находимся не в равных условиях с английскими клубами.
И я убежден, что в этом кроется проблема Флорентино. Он ведет войну не против УЕФА, а против неравенства, от которого мы страдаем уже много лет из-за Премьер-лиги», – сказал член наблюдательного совета «Баварии».
"Никогда не спрашивай мужчину о зарплате, женщину о возрасте, вождей пролетариата сколько часов они проработали на заводе" :)
АПЛ была и будет круче во всём, исключая судейства. Достаточно вспомнить какие матчи ожидают нас ежесезонно:
Челси - Ливерпуль
Манчестер Юнайтед - Сити
Сити -Арсенал
Челси - Арсенал
Юнайтед -Арсенал
Тоттенхэм - Арсенал
Ливерпуль - Сити
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
И много другого интересного, с учётом плотной борьбы в верхушке таблицы. Условная ЛаЛига, где два топ клуба - Реал и Атлетико и Германия с Баварией и Байером нервно курят в сторонке. Два раза смотреть Мадридское дерби никому не интересно, а эль Классико давно превратилось в избиение каталонии
- Это неравенство... У того, у кого надо неравенство!
Прекрасный метод.
Перес никак не сможет побороть то, что просто арабы сами по себе любят инвестировать бабки в Англию: от недвижимости до футбольных клубов.