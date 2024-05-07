Румменигге о Суперлиге: «Перес ведет войну не против УЕФА, а против неравенства. Клубы Испании и Германии не в равных условиях с командами АПЛ – их доходы в разы выше»

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Карл-Хайнц Румменигге Ла Лига УЕФА бизнес Флорентино Перес деньги Суперлига Европы Футбол

Карл-Хайнц Румменигге высказался о причинах создания Суперлиги.

«У меня всегда были отличные отношения с мадридским «Реалом», особенно с Флорентино Пересом и вице-президентом Педро Лопесом. Я по-прежнему ценю и уважаю их, единственное, о чем я их прошу, – это похоронить свои планы относительно Суперлиги, только об этом. Вот и все. Вы знаете, что происходит?

У нас общая проблема, но у нас разные решения. Мы живем в мире, где все больше и больше клубов попадают в руки инвесторов. И заметьте: речь идет уже не о миллиардерах, а о миллиардерах, которых Премьер-лига [АПЛ] продолжает принимать с распростертыми объятиями.

Кроме того, есть еще доходы от телевидения в Англии. Они в разы выше, чем в Испании или Германии. Для таких клубов, как «Реал Мадрид» или «Бавария», это серьезная проблема, поскольку мы изначально находимся не в равных условиях с английскими клубами.

И я убежден, что в этом кроется проблема Флорентино. Он ведет войну не против УЕФА, а против неравенства, от которого мы страдаем уже много лет из-за Премьер-лиги», – сказал член наблюдательного совета «Баварии». 

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31 комментарий
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Не хотят ли Румменигге сначала в своем чемпионате, а Перес в своем побороться против неравенства? Ну чтобы потом замахнуться на Уильма нашего.....кхм...кхм...на неравенство общеевропейское после одержания скажем так локальных побед...
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-6
+20
В разные годы главными мировыми борцами против неравенства были: Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин, Зюганов, Перес
+14
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+12
Господи, какой святой человек этот Перес, оказывается
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Бедный Реал тратящий по сто лям на игрока, Гранада, Уэска и Бетис должны им насыпать от своих ТВ прав. а то бедные ж
+7
-3
+4
Ответ bevooch
В разные годы главными мировыми борцами против неравенства были: Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин, Зюганов, Перес
Ахах, это 5!)
"Никогда не спрашивай мужчину о зарплате, женщину о возрасте, вождей пролетариата сколько часов они проработали на заводе" :)
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А еще в АПЛ дороже стоят билеты на матчи.
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что интересно, так это то что в самой Англии между клубами АПЛ неравенства сильного нет. Даже клубы с подвала таблицы зарабатывают больше тех же Атлетико и Байеров. А в Испании и Германии с этим проблемы. Спрашивается вопрос, не все ли правильно делает Англия?
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Аж за душу тронуло от Переса с его обостренным чувством справедливости. Но почему испанцы и немцы не могут создать аналогичный чемпионат в своих странах, где будет десяток, а то и больше, топ-матчей за сезон и нейтральный зритель выберет подписку на их лигу, а не на АПЛ?

АПЛ была и будет круче во всём, исключая судейства. Достаточно вспомнить какие матчи ожидают нас ежесезонно:

Челси - Ливерпуль
Манчестер Юнайтед - Сити
Сити -Арсенал
Челси - Арсенал
Юнайтед -Арсенал
Тоттенхэм - Арсенал
Ливерпуль - Сити
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
И много другого интересного, с учётом плотной борьбы в верхушке таблицы. Условная ЛаЛига, где два топ клуба - Реал и Атлетико и Германия с Баварией и Байером нервно курят в сторонке. Два раза смотреть Мадридское дерби никому не интересно, а эль Классико давно превратилось в избиение каталонии
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Ответ Gelious
Так это Перес в Испании что ли Барселону обанкротил? Я думал, контракт Месси и покупки за бешенные суммы. Так-то как раз при нем Испания на время стала номер один. Такое противостояние с Барселоной сделали.
Это Перес поднял АТМ и они стали доходить до финалов ЛЧ и четверти. Севилья регулярно брать ЕК а другие испанцы выбивали других испанцев когда их сводили, Лодка в полуфинале из последнего выхлопа. Круто!
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Ответ paster_bibo
Не хотят ли Румменигге сначала в своем чемпионате, а Перес в своем побороться против неравенства? Ну чтобы потом замахнуться на Уильма нашего.....кхм...кхм...на неравенство общеевропейское после одержания скажем так локальных побед...
Так он борется против неравенства среди элиты.
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Ответ Joe Barbar
жалкий реал и вечно ноющий
Всех нагибающий
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Ответ paster_bibo
Не хотят ли Румменигге сначала в своем чемпионате, а Перес в своем побороться против неравенства? Ну чтобы потом замахнуться на Уильма нашего.....кхм...кхм...на неравенство общеевропейское после одержания скажем так локальных побед...
- У кого неравенство?
- Это неравенство... У того, у кого надо неравенство!
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Ответ bevooch
В разные годы главными мировыми борцами против неравенства были: Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин, Зюганов, Перес
Зюганов в этом списке лишний.
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Как-то умный Руммениге// Говорил о Суперлиге.// Отвечала Суперлига:// "Помолчи-ка, Румменига!"
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и почем пересу при жизни памятники не ставят с чемоданом?
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В рамках "борьбы с неравенством" забрать бОльшую часть у остальных клубов и перераспределить между парой десятков.
Прекрасный метод.
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А я бы посмотрел на Суперлигу. По крайней мере, у меня к ней отторжения нет
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Ответ Александр Кошелев
ну так развивайте свои колхозные лиги
Сколько команд от "неколхоза" осталось в еврокубках?)
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Ну все логично: одна страна просто откровенно бедная на фоне куда более богатой и, следовательно, платежеспособной Англии, а в другой раз в десятилетие чемпионство берет не Бавария.

Перес никак не сможет побороть то, что просто арабы сами по себе любят инвестировать бабки в Англию: от недвижимости до футбольных клубов.
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Ответ Александр Кожевников
Зюганов в этом списке лишний.
А Перес типа ок?)
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жалкий реал и вечно ноющий
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Ответ Igor Ryabchikov
Так он борется против неравенства среди элиты.
Прямо по Шарикову:"Взять все и поделить! "
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Ответ Igor Ryabchikov
Так он борется против неравенства среди элиты.
А неравенство среди неэлиты побороть сначала не?))
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Ответ Андрей Собченко
А неравенство среди неэлиты побороть сначала не?))
Об этом пусть неэлита и беспокоится, Пересу то это зачем.
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Ответ Madcomposer
Ахах, при нём)) А если бы я в то время в Испанию отдыхать ездил часто, можно ли было бы считать, что это при мне Испания стала номер 1?))
А вы были непосредственным участником Класико, который бил все рекорды популярности? Догадываетесь, в чем разница в ДАННОМ вопросе между вами и Флорентино Пересом?
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