Ла Лига планирует ослабить экономический контроль клубов. Инвестиции в трансферы и лимит расходов на состав могут вырасти

Теги Барселона Реал Мадрид Севилья Атлетико Реал Сосьедад Ла Лига бизнес Хавьер Тебас финансовый фэйр-плей деньги коронавирус Футбол

В Ла Лиге планируются изменения в экономическом контроле клубов.

С 2013 года, когда Хавьер Тебас стал президентом Ла Лиги, в испанском чемпионате действует система экономического контроля. Несмотря на то, что введение этой системы привело к тому, что клубы перестали задерживать финансовые выплаты, команды лиги теперь ограничены в расходах на трансферы.

Осознавая эту проблему, Ла Лига рассматривает возможность внесения изменений в правила экономического контроля, чтобы стимулировать инвестиции в трансферы, пишет Marca.

Планируются следующие послабления:

– Убытки, вызванные пандемией коронавируса, можно будет распределить на большее число лет. Сейчас клубы Ла Лиги обязаны покрыть все подобные убытки до конца сезона-2026/27, объемы выплат в процентах – одинаковые для всех команд. Теперь же лига хочет установить максимальный годовой лимит выплат в зависимости от доходов конкретного клуба.

– Увеличение капитала клубов. Ранее часть капитала нужно было направлять на исправление финансового баланса, а не увеличение лимита расходов на состав. Теперь же часть этих денег можно направить на возмещение потерь от ковида, что напрямую повлияет на лимит расходов на состав.

– В лимите расходов на состав не будут учитывать амортизацию от инвестиций в инфраструктуру, например, в улучшение стадиона.

Эти меры еще предстоит одобрить клубам.

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29 комментариев

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GuruFutbola
Тебас перед выборами заливает, надеюсь его отправят к разбитому корыту в пригород мадрида
+75
-20
+55
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Футбол_это_жизнь
Убили лигу этим контролем, решили ослабить контроль
Дебилизм
+44
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фан Барсы
Ответ Хызыр
Тебас перед выборами еще подлизываться Пересу стал. Объявил себя болелой Реала внезапно. Надеюсь, Перес не купиться на эти трюки. Надо гнать Тебаса
он всегда говорил что болеет за Мадрид. Так что он давно подлизывался Реалу
+22
-6
+16
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vcaireac
Видя сколько клубы ЛЛ потратили в это ТО,Тебас видимо понял что кресло под ним реально шатается) Хочется верить что это не предвыборная кость, и реально ослабят удавку...
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Хызыр
Ответ GuruFutbola
Тебас перед выборами заливает, надеюсь его отправят к разбитому корыту в пригород мадрида
Тебас перед выборами еще подлизываться Пересу стал. Объявил себя болелой Реала внезапно. Надеюсь, Перес не купиться на эти трюки. Надо гнать Тебаса
+17
-11
+6
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Arthas M
Ответ 2vdhrvmmzf
Видимо уже и у Реала появляются с проблемы с этим финансовым контролем, приходится ослаблять
Недавно была новость,что у Реала высокий потолок по расходам на зарплату,вы бы хоть немного ситуацию анализировали бы,прежде чем плюсиков решили собрать
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Arthas M
Ответ Футбол_это_жизнь
Убили лигу этим контролем, решили ослабить контроль Дебилизм
Как они убили? Тем что тому же Бармалею не дали обанкротить Барсу? Вы хоть одно банкротство или экономические проблемы заставляющие владельцев клуба его продать за бесценок видели?
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Евгений Вырныгаев
наконец проснулись, когда, что не считая двух суперграндов, вторая лига в мире тратит деньги как РПЛ и меньше, чем Турция. Это не звоночек, а уже многокилограммовый гонг
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rej1sta
Ответ Arthas M
Как они убили? Тем что тому же Бармалею не дали обанкротить Барсу? Вы хоть одно банкротство или экономические проблемы заставляющие владельцев клуба его продать за бесценок видели?
Видели, как клубы Ла Лиги деньги тратят. Когда большие трансферы совершает только один клуб, то это повод задуматься. Севилья продает за огромные деньги игроков, но никого не покупает, разве это нормально?)
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Real_v_dushe
Ответ GuruFutbola
Тебас перед выборами заливает, надеюсь его отправят к разбитому корыту в пригород мадрида
Все каталонские клубы традиционно всем составом проголосуют за Тебаса и Тебас не из пригорода Мадрида, а с границы с Каталонией рядом с Сарагосой и мать у него чистокровная каталонка.
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ernar11
а нельзя это было сделать перед началом сезона, чтобы у клубов была возможность осуществить необходимые трансферы?
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Ramin Nuriev
Что ж ты фраер сдал назад?
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Анвар Масимов
Ответ LinkLin
Давайте поможем Хавьеру назвать единственный клуб, которому это нужно. Коррупции нет, просто отчеты
Севилья , Бетис , Вильярреал. у всех почти клубов были проблемы с регистрацией
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Сикарио
Ответ GuruFutbola
Тебас перед выборами заливает, надеюсь его отправят к разбитому корыту в пригород мадрида
В одной камере с Негрейрой и Лапортой будет сидеть.
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Артём Поддубный
Ответ фан Барсы
он всегда говорил что болеет за Мадрид. Так что он давно подлизывался Реалу
и только поэтому Реал судится с ним постоянно?
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Экселлент
Ответ GuruFutbola
Тебас перед выборами заливает, надеюсь его отправят к разбитому корыту в пригород мадрида
В первыйр раз поддерживаю твой коммент, это очень необычно, надеюсь на самом деле это создание не будет во главе Ла Лиги
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ЧИКО
Загорелась пятая точка у Тебаса. Выборы на носу и знает, что его выкинут, вот и пошёл на уступки, но клубам надо надавить на него, чтоб условия были более приемлемые. Пустить совсем на произвол естественно нельзя, но и давить таким образом на клубы, тоже не приемлемо
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LinkLin
Кто у нас не влезает в рамки? Аж толстеет от переживаний.
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LinkLin
Давайте поможем Хавьеру назвать единственный клуб, которому это нужно. Коррупции нет, просто отчеты
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Артём Поддубный
а что ж такое Тебас? ведь в Ла лиге все прекрасно, зачем ей изменени?🤡
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ljolik888
Ну да скоро выборы и ножки трясутся. Гнать Тебаса надо было уже давно. Лучший чемпионат превратил в ...... . Теперь даже не знаю , когда клубы ЛаЛиги выберусь из этой ямы .
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zaebarca
Верить Тебасу всё равно что верить Пескову.
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2vdhrvmmzf
Видимо уже и у Реала появляются с проблемы с этим финансовым контролем, приходится ослаблять
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