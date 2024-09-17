  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Почетный судья Верховного суда Испании: «Шум от «Бернабеу» – это преступление против окружающей среды. Сделать звукоизоляцию абсолютно невозможно – об этом мне говорят техники»
8

Почетный судья Верховного суда Испании: «Шум от «Бернабеу» – это преступление против окружающей среды. Сделать звукоизоляцию абсолютно невозможно – об этом мне говорят техники»

Почетный судья Верховного суда Испании считает, что у «Реала» проблемы.

Сообщалось, что клуб отменил концерты на своем стадионе до весны из-за жалоб жителей района.

Хосе Антонио Мартин Пальин в эфире TVE заявил: «Шум от «Бернабеу» – это преступление в отношении окружающей среды. Сделать звукоизоляцию «Бернабеу» невозможно, абсолютно невозможно – об этом мне говорят техники, которые занимаются этим вопросом».

Также 88-летний юрист задался вопросом, понесет ли мэр Мадрида ответственность за сложившуюся ситуацию, но выразил надежду на то, что найти решение проблемы все же удастся.

Ассоциация пострадавших от «Бернабеу»: «Когда выступала Karol G, шум не прекращался после полуночи, люди мочились в подъездах, их рвало. Когда приезжала Свифт, нужно было разрешение на вход на улицу»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoСантьяго Бернабеу
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Реал» – «Штутгарт». 1:1 – Ундав ответил на гол Мбаппе. Онлайн-трансляция
8410 минут назадLive
Ассоциация пострадавших от «Бернабеу»: «Когда выступала Karol G, шум не прекращался после полуночи, люди мочились в подъездах, их рвало. Когда приезжала Свифт, нужно было разрешение на вход на улицу»
42сегодня, 19:07
За расизм в адрес Винисиуса в соцсетях фанату грозят штраф в 60 001 евро и двухлетний запрет посещать матчи. Прокуратура рассмотрит дело на предмет преступления на почве ненависти
42сегодня, 17:57
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Бавария» – «Динамо» Загреб. 6:2 – Кейн сделал хет-трик, у Олисе дубль. Онлайн-трансляция
287 минут назадLive
Кейн забил 8 голов в 3 последних матчах за «Баварию» и Англию. Харри отличился в 5 из 7 игр сезона
55 минут назад
У Мбаппе гол в дебютном матче за «Реал» в ЛЧ – «Штутгарту». У Килиана 5 мячей в 7 матчах за «Мадрид»
919 минут назад
Лига чемпионов стартует! «Реал» против «Штутгарта», «Милан» играет с «Ливерпулем», «Бавария» – с «Динамо» Загреб, «Ювентус» победил ПСВ
102725 минут назадLive
Семак об оскорбительных кричалках фанатов про Соболева: «Болельщики сами решают, как к кому относиться. Саша – такой же член команды, он помог «Зениту» победить»
1432 минуты назад
Соболев о «Зените»: «Я пришел в клуб, второе имя которого – чемпион. Мотивация всегда запредельная»
2937 минут назад
У Антони первый гол за «МЮ» с апреля. Он забил «Барнсли» с пенальти в Кубке английской лиги
1845 минут назад
Семак о замене Соболева в перерыве матча с «Рубином»: «Это планировалось изначально – он много отыграл в последнем матче. Нужно было дать время Гонду»
657 минут назад
В Парагвае 15-летний футболист умер во время драки в дебютном матче. Он потерял сознание после удара по спине, его несколько раз пнули – смерть вызвал удар в заднюю часть шеи и основание черепа
12сегодня, 19:33
Ассоциация пострадавших от «Бернабеу»: «Когда выступала Karol G, шум не прекращался после полуночи, люди мочились в подъездах, их рвало. Когда приезжала Свифт, нужно было разрешение на вход на улицу»
42сегодня, 19:07
Ко всем новостям
Последние новости
Кейн забил 31 гол в ЛЧ – больше всех среди англичан. Харри побил рекорд Руни
612 минут назад
Форвард «Райо» де Томас за день до матча съездил во Францию на корриду без предупреждения. Клуб узнал об этом из соцсетей игрока
6 минут назад
«Милан» – «Ливерпуль». 1:3 – Собослаи забил. Онлайн-трансляция
199 минут назадLive
Марсьяль подпишет с АЕК контракт на 3 сезона и будет получать 3,5 млн евро в год с учетом бонусов – это рекорд клуба
9 минут назад
«Реал» – «Штутгарт». 1:1 – Ундав ответил на гол Мбаппе. Онлайн-трансляция
8410 минут назадLive
У Гарначо 2+2 в матче с «Барнсли» в Кубке лиги. Хавбек «МЮ» дважды ассистировал Рэшфорду
211 минут назад
Меньян заменен после столкновения с Жотой в игре с «Ливерпулем». 19-летний Торрьяни дебютировал за «Милан»
220 минут назад
«Манчестер Юнайтед» – «Барнсли». 5:0 – у Гарначо дубль и два ассиста, Рэшфорд забил дважды, Антони реализовал пенальти. Онлайн-трансляция
2622 минуты назадLive
Газзаев о словах Шевелева про неспособность ЦСКА бороться за 1-е место: «Амбиции клуба не позволяют, чтобы один из руководителей высказывал подобное мнение. Это не его дело»
1052 минуты назад
Соболев после ассиста: «Пусть забьет хоть Латышонок, главное – три очка. Трибуны великолепно поддерживали «Зенит», спасибо им»
656 минут назад