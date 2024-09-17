Почетный судья Верховного суда Испании: «Шум от «Бернабеу» – это преступление против окружающей среды. Сделать звукоизоляцию абсолютно невозможно – об этом мне говорят техники»

Почетный судья Верховного суда Испании считает, что у «Реала» проблемы.

Сообщалось, что клуб отменил концерты на своем стадионе до весны из-за жалоб жителей района.

Хосе Антонио Мартин Пальин в эфире TVE заявил: «Шум от «Бернабеу» – это преступление в отношении окружающей среды. Сделать звукоизоляцию «Бернабеу» невозможно, абсолютно невозможно – об этом мне говорят техники, которые занимаются этим вопросом».

Также 88-летний юрист задался вопросом, понесет ли мэр Мадрида ответственность за сложившуюся ситуацию, но выразил надежду на то, что найти решение проблемы все же удастся.

Ассоциация пострадавших от «Бернабеу»: «Когда выступала Karol G, шум не прекращался после полуночи, люди мочились в подъездах, их рвало. Когда приезжала Свифт, нужно было разрешение на вход на улицу»