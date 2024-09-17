Ассоциация пострадавших от «Бернабеу»: «Когда выступала Karol G, шум не прекращался после полуночи, люди мочились в подъездах, их рвало. Когда приезжала Свифт, нужно было разрешение на вход на улицу»

Ассоциация людей, пострадавших от «Бернабеу», объяснила претензии к стадиону.

Ранее стало известно , что «Реал» отменил концерты на своей арене до весны из-за жалоб соседей на шум. На этот счет высказался Хосе Мануэль Паредес, представитель коллектива недовольных жителей района.

«Мы во всем этом как крошечный муравей. Тут замешаны «Реал», «Сантьяго Бернабеу », мэрия Мадрида, американская компания Legends и оцениваемый в миллиарды долларов инвестиционный фонд Sixth Street.

Похоже, никто не понимал, что шум от концертов будет превышать нормы. Никто не думал о том, есть ли необходимые лицензии, о том, как это отразится на районе. Мы делаем все для того, чтобы защитить наши семьи, наше сообщество.

В районе, на который влияет шум, живет больше 20 тысяч человек. Большинство – сосьос «Реала» или болельщики, как я. Я живу в 250 метрах от стадиона, я вижу его из окна. Во время матча слышен гимн клуба, а также радостные возгласы после гола. А поскольку это «Реал», голов много. Однако это нас не беспокоит – в отличие от концертов.

Хуже всего было в те четыре дня, когда выступала Karol G. Это было ужасно. Шум не прекращался после полуночи, опрокидывались мусорные баки, разбивались стеклянные двери в жилых домах. Люди мочились в подъездах, их тошнило.

В этом районе живет много пожилых людей, здесь есть больница и школы. Когда приезжала Тейлор Свифт, нужно было получить разрешение на вход на улицу, чтобы забрать своих детей из школы, расположенной прямо напротив «Бернабеу».

После жалоб единственным изменением стало то, что концерты Ромео Сантоса закончились пораньше, сразу после 23 часов. Но по-прежнему было шумно, и шум этот снова превышал допустимый уровень. И до, и после концерта были пьяные люди.

Это доказало, что стадион просто не готов к проведению концертов, какие бы меры ни принимались. И мы не верим, что он когда-либо будет готов. Это открытый стадион, и мы считаем, что полностью его закрыть невозможно», – сказал Паредес.