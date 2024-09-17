Быстров не смотрит футбол: «Абсолютно ничего не видел. И не буду смотреть в ближайшее время. Нет желания, просто не хочу»

Владимир Быстров заявил, что сейчас не смотрит футбол.

«Я сейчас не смотрю футбол и не буду смотреть его в ближайшее время. Абсолютно ничего не видел.

Начну смотреть футбол, когда появится желание, а сейчас его нет. Просто не хочу смотреть», – сказал Быстров .

Бывший игрок «Зенита », «Спартака » и сборной России завершил карьеру футболиста в 2018 году.

Быстров о том, почему не появляется в эфире «Матч ТВ»: «У них узнайте. Пускай сначала они расскажут, потом я прокомментирую»

Филимонов о российском футболе: «Удручающее зрелище – медленно, бестолково. В Европе отличается все – скорости, владение, интеллект. Процесс начался с переходом на «осень-весна»