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Быстров не смотрит футбол: «Абсолютно ничего не видел. И не буду смотреть в ближайшее время. Нет желания, просто не хочу»

Владимир Быстров заявил, что сейчас не смотрит футбол.

«Я сейчас не смотрю футбол и не буду смотреть его в ближайшее время. Абсолютно ничего не видел.

Начну смотреть футбол, когда появится желание, а сейчас его нет. Просто не хочу смотреть», – сказал Быстров

Бывший игрок «Зенита», «Спартака» и сборной России завершил карьеру футболиста в 2018 году. 

Быстров о том, почему не появляется в эфире «Матч ТВ»: «У них узнайте. Пускай сначала они расскажут, потом я прокомментирую»

Филимонов о российском футболе: «Удручающее зрелище – медленно, бестолково. В Европе отличается все – скорости, владение, интеллект. Процесс начался с переходом на «осень-весна»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sport24.ru
logoСпартак
logoЗенит
logoВладимир Быстров
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
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