Быстров не смотрит футбол: «Абсолютно ничего не видел. И не буду смотреть в ближайшее время. Нет желания, просто не хочу»
Владимир Быстров заявил, что сейчас не смотрит футбол.
«Я сейчас не смотрю футбол и не буду смотреть его в ближайшее время. Абсолютно ничего не видел.
Начну смотреть футбол, когда появится желание, а сейчас его нет. Просто не хочу смотреть», – сказал Быстров.
Бывший игрок «Зенита», «Спартака» и сборной России завершил карьеру футболиста в 2018 году.
Быстров о том, почему не появляется в эфире «Матч ТВ»: «У них узнайте. Пускай сначала они расскажут, потом я прокомментирую»
Филимонов о российском футболе: «Удручающее зрелище – медленно, бестолково. В Европе отличается все – скорости, владение, интеллект. Процесс начался с переходом на «осень-весна»
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sport24.ru
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости