«Тренер обосрался – это его проблемы». Быстров о Капелло и сборной России на ЧМ‑2014

Теги Спартак Зенит Владимир Быстров премьер-лига Россия Фабио Капелло Сборная России по футболу Анжи ЧМ-2014 Матч ТВ брань Футбол

Владимир Быстров жестко высказался о выступлении сборной России на ЧМ‑2014.

Сборная России под руководством итальянца Фабио Капелло не смогла выйти из группы на чемпионате мира в Бразилии.

– Знаете, почему не поехал на чемпионат мира? Капелло решил играть с молодежью и правый фланг решил поменять. Не знаю, по какой причине он принял это решение. Может быть, какие‑то подводные течения все‑таки были в тот момент.

Я тогда специально ушел в «Анжи», чтобы получить игровую практику и поехать на ЧМ.

– Это было больно?

– Весь отборочный цикл играли мы с Анюковым. Делали результат, завоевывали путевку. Такова воля тренера.

Тренер обосрался – это его проблемы, – сказал бывший полузащитник «Зенита», «Спартака» и сборной России Быстров.

Денисов о Капелло и ЧМ-2014: «Полный дебилизм, его личный провал. Мы в лучшей форме, нам по 29-30 лет, а он говорит – нужно омоложение состава. Ты сумасшедший?»

Материалы по теме

93 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Быстров рано начал любимую песню наших ветеранов о том, какие они были крутые футболисты. Все ещё помнят, что он обычный бегунок. Нужно подождать хотя бы лет 10-15, потом рассказывать, что он на Золотой мяч претендовал.
+149
-24
+125
Не помню, что там с Быстровым было, но вот Анюкова Капелло прокатил знатно, это реально идиотизм
+95
-4
+91
Ну конечно "тренер", ага!
Не Кокорин, который из убойнейшей позиции Бельгии не забил, не Акинфеев, который в двух матчах привёз, не Самедов, который 1 на 1 Алжиру не забил. Тренер виноват!
+84
-5
+79
Ответ Gleb
Ага, а Хиддинк зарулил потому что всегда любил квас и бересту с лаптями. Пора погуглить - Капелло занял первое место в группе с Португалией (с КР7 в составе). Хиддинк вышел на евро, позорно отлетев в Израле. Просто спасибо хорватам, что вышло как вышло.
Победу над Англией и две нулевые ничьи с хорватами мы конечно не будем упоминать, они ж сами собой случились)
+53
-4
+49
Ответ Гамарджоба Генацвале
Капелло и Манчини чисто на на шабашку заруливали.Денег срубить. Ну Капелло хотя бы на ЧМ вывел, хотя много кто смог бы вывести, состав тогда был вполне неплохой.
Ага, а Хиддинк зарулил потому что всегда любил квас и бересту с лаптями.

Пора погуглить - Капелло занял первое место в группе с Португалией (с КР7 в составе).

Хиддинк вышел на евро, позорно отлетев в Израле. Просто спасибо хорватам, что вышло как вышло.
+59
-17
+42
Ответ Даня Би
Не помню, что там с Быстровым было, но вот Анюкова Капелло прокатил знатно, это реально идиотизм
Анюков , на банке Дзагоев Денисов смотрят на потуги Канунникова , самый бредовый тренер был из иностранцев , то ли его все конкретно задолбало и рфсники жостали которым главное было не облажаться на ЧМе 2018 и задвигали ему готовь молодежь под ЧМ
+43
-2
+41
Ответ selso99
Быстров рано начал любимую песню наших ветеранов о том, какие они были крутые футболисты. Все ещё помнят, что он обычный бегунок. Нужно подождать хотя бы лет 10-15, потом рассказывать, что он на Золотой мяч претендовал.
НУ уж нет, Быстров не обычный бегунок, и поле видел и боролся.
+38
-11
+27
Ответ selso99
Быстров рано начал любимую песню наших ветеранов о том, какие они были крутые футболисты. Все ещё помнят, что он обычный бегунок. Нужно подождать хотя бы лет 10-15, потом рассказывать, что он на Золотой мяч претендовал.
Я человеческим качествам могут быть вопросы, но он был хорош справа. Как можно назвать его просто бегунком? У него порядок был и с передачей, посмотри, как он голову поднимал перед передачей, редко за кем в России это заметишь
+28
-4
+24
По факту. Странный выбор состава. Дношаков и Козлов в основе это эпикфейл
+25
-10
+15
Капелло и Манчини чисто на на шабашку заруливали.Денег срубить. Ну Капелло хотя бы на ЧМ вывел, хотя много кто смог бы вывести, состав тогда был вполне неплохой.
+20
-6
+14
Приглашение Капелло было идиотизмом, клубный тренер, у которого из опыты сборной просер с Англией.
+11
-1
+10
Ответ Даня Би
Не помню, что там с Быстровым было, но вот Анюкова Капелло прокатил знатно, это реально идиотизм
Похоже, дон Фабио просто хотел слиться из РФ-сборной после ЧМ, заработав на тот момент достаточно на много гектаров в Тоскане.
+12
-3
+9
Ответ Инженер Управляющий
Победу над Англией и две нулевые ничьи с хорватами мы конечно не будем упоминать, они ж сами собой случились)
Это прям любимая песня у многих, как нас хорваты типа вывели на евро. Как будто остальные очки, за счет которых мы Англию обошли, за нас тоже хорваты набрали. Вообще по мне в круговом турнире итоговый результат всегда справедлив. Каждый с каждым играет и дома, и в гостях - какие тут случайности то?
+12
-4
+8
Ответ Христиан Юла
Десять лет прошло, а его всё жгёт. После ЧМ-2014 всё тоже случилось на ЧЕ-2016. А сборной России руководил свой Леонид Слуцкий. Ничья с Англией, поражения от словаков и валлийцев, и со скандалом поехали домой.
Слуцкий тогда спас брошенную команду Капелло, могли и не выйти из отборочной группы.
+10
-4
+6
Ответ Gleb
"Две нулевые ничьи с хорватами" ахахахаха
прям гордость берет
+10
-4
+6
Вообще да, и тот же Козлов днище редкостное (карьера потом доказала). Но главный фэйл это Конифей. Без его выкрутасов вышли бы из группы, мб даже с 1го места. А там США, а там и 1/4 недалеко

В общем фэйл, но из-за вратаря скорее
+8
-3
+5
Речь идет о Быстрове, что динамил тренировки у Спаллетти и гордо об этом заявлял. Неужели он думает, что Капелло, у которого не забалуешь не видел отношение Вовы к футболу на этом периоде его карьеры. А Анюков уже не был так силен физухой при этом постоянно в любое единоборство лез. Это объективно.
+7
-2
+5
Десять лет прошло, а его всё жгёт. После ЧМ-2014 всё тоже случилось на ЧЕ-2016. А сборной России руководил свой Леонид Слуцкий. Ничья с Англией, поражения от словаков и валлийцев, и со скандалом поехали домой.
+10
-5
+5
Ответ Александр Воронин
Ну конечно "тренер", ага! Не Кокорин, который из убойнейшей позиции Бельгии не забил, не Акинфеев, который в двух матчах привёз, не Самедов, который 1 на 1 Алжиру не забил. Тренер виноват!
Вот это память!
+4
0
+4
Вот с тпким отношением «тренер обо*рался», а не «мы обделались», у нас и не получается хорошо играть в футбол...
+6
-2
+4
Ответ Александр Воронин
Ну конечно "тренер", ага! Не Кокорин, который из убойнейшей позиции Бельгии не забил, не Акинфеев, который в двух матчах привёз, не Самедов, который 1 на 1 Алжиру не забил. Тренер виноват!
Ну, по факту, была видна рука тренера.
Если крайний защитник шёл в атаку, то крайний полузащитник оттягивался на его позицию.
Играли как роботы, никакого огня.
Капелло - худшее решение РФС.
+5
-1
+4
Про Капелло сложно что-то говорить однозначно, слишком много ему платили и слишком сильно платить не хотели.
Но все -таки он вывел сборную на чемпионат мира. Где она не была ни в 2006, ни 2010...и вывел с первого места в группе , где была Португалия, с Криштьяно Роналду. Думается, в стыках Россия могла и не пройти.
Что касается его выступления в Бразилии, то сами результаты не выглядят провальными, где-то не повезло, где-то Акинфеев плохо сыграл. С Бельгией более чем достойно сыграли, в отличие от последующих встреч.
Анюкова мог взять, но он и в Зените уже не был основным. Боаш Смольникова использовал чаще. Ну и Анжи совсем за гранью, сколько голов то там забил, Володя?
Дзюбу, наверное мог бы взять в сборную тогда Капелло.
+4
0
+4
Хватит публиковать интервью этого Питерского гопника.. Не рот а помойка..
+5
-2
+3
Ответ Aleksandr Danilov
У Капелло была цель - ЧМ-2018. Он готовил команду к этому турниру, поэтому жертвовал результатом.
У Капелло была цель - неустойка.
+3
0
+3
Ответ barnauldiscovery
Это прям любимая песня у многих, как нас хорваты типа вывели на евро. Как будто остальные очки, за счет которых мы Англию обошли, за нас тоже хорваты набрали. Вообще по мне в круговом турнире итоговый результат всегда справедлив. Каждый с каждым играет и дома, и в гостях - какие тут случайности то?
Таблица есть таблица.Но имея, то что имели перед последним туром, нас вывела немотивированная Хорватия и, в частности, неудержимость и везение Петрича в том матче.
+5
-2
+3
Володька, а как по мне так вы все уже давно обосрались где только можно и нельзя.
+3
0
+3
Ответ sem_odin
Я человеческим качествам могут быть вопросы, но он был хорош справа. Как можно назвать его просто бегунком? У него порядок был и с передачей, посмотри, как он голову поднимал перед передачей, редко за кем в России это заметишь
Сравним с Гусевым, Карпиным, Тошичем, Малкомом, Красичем, Халком, когда тот играл справа?
+6
-3
+3
"А я Д’Артаньян!" (c)
+2
0
+2
Ответ Инженер Управляющий
Победу над Англией и две нулевые ничьи с хорватами мы конечно не будем упоминать, они ж сами собой случились)
"Две нулевые ничьи с хорватами" ахахахаха
+12
-10
+2
Ты сам по жизни обосранный человечешко.
+2
0
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий