«Тренер обосрался – это его проблемы». Быстров о Капелло и сборной России на ЧМ‑2014

Владимир Быстров жестко высказался о выступлении сборной России на ЧМ‑2014.

под руководством итальянца не смогла выйти из группы на чемпионате мира в Бразилии.

– Знаете, почему не поехал на чемпионат мира? Капелло решил играть с молодежью и правый фланг решил поменять. Не знаю, по какой причине он принял это решение. Может быть, какие‑то подводные течения все‑таки были в тот момент.

Я тогда специально ушел в « », чтобы получить игровую практику и поехать на ЧМ.

– Это было больно?

– Весь отборочный цикл играли мы с Анюковым. Делали результат, завоевывали путевку. Такова воля тренера.

Тренер обосрался – это его проблемы, – сказал бывший полузащитник « », « » и сборной России Быстров.

Денисов о Капелло и ЧМ-2014: «Полный дебилизм, его личный провал. Мы в лучшей форме, нам по 29-30 лет, а он говорит – нужно омоложение состава. Ты сумасшедший?»