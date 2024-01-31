«Тренер обосрался – это его проблемы». Быстров о Капелло и сборной России на ЧМ‑2014
Владимир Быстров жестко высказался о выступлении сборной России на ЧМ‑2014.
Сборная России под руководством итальянца Фабио Капелло не смогла выйти из группы на чемпионате мира в Бразилии.
– Знаете, почему не поехал на чемпионат мира? Капелло решил играть с молодежью и правый фланг решил поменять. Не знаю, по какой причине он принял это решение. Может быть, какие‑то подводные течения все‑таки были в тот момент.
Я тогда специально ушел в «Анжи», чтобы получить игровую практику и поехать на ЧМ.
– Это было больно?
– Весь отборочный цикл играли мы с Анюковым. Делали результат, завоевывали путевку. Такова воля тренера.
Тренер обосрался – это его проблемы, – сказал бывший полузащитник «Зенита», «Спартака» и сборной России Быстров.
Денисов о Капелло и ЧМ-2014: «Полный дебилизм, его личный провал. Мы в лучшей форме, нам по 29-30 лет, а он говорит – нужно омоложение состава. Ты сумасшедший?»
Не Кокорин, который из убойнейшей позиции Бельгии не забил, не Акинфеев, который в двух матчах привёз, не Самедов, который 1 на 1 Алжиру не забил. Тренер виноват!
Пора погуглить - Капелло занял первое место в группе с Португалией (с КР7 в составе).
Хиддинк вышел на евро, позорно отлетев в Израле. Просто спасибо хорватам, что вышло как вышло.
В общем фэйл, но из-за вратаря скорее
Если крайний защитник шёл в атаку, то крайний полузащитник оттягивался на его позицию.
Играли как роботы, никакого огня.
Капелло - худшее решение РФС.
Но все -таки он вывел сборную на чемпионат мира. Где она не была ни в 2006, ни 2010...и вывел с первого места в группе , где была Португалия, с Криштьяно Роналду. Думается, в стыках Россия могла и не пройти.
Что касается его выступления в Бразилии, то сами результаты не выглядят провальными, где-то не повезло, где-то Акинфеев плохо сыграл. С Бельгией более чем достойно сыграли, в отличие от последующих встреч.
Анюкова мог взять, но он и в Зените уже не был основным. Боаш Смольникова использовал чаще. Ну и Анжи совсем за гранью, сколько голов то там забил, Володя?
Дзюбу, наверное мог бы взять в сборную тогда Капелло.