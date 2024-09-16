Филимонов о российском футболе: «Удручающее зрелище – медленно, бестолково. В Европе отличается все – скорости, владение, интеллект. Процесс начался с переходом на «осень-весна»

Александр Филимонов считает, что футбол в России заметно уступает европейскому.

– Вы практически не смотрите футбол. Почему?

– Наверное, я какая-то белая ворона. Сейчас все что-то смотрят, обсуждают. А у меня и времени нет, и неинтересно. Уровень футбола упал. Бывает, что случайно в компании посмотришь матч. В этом году ездил от РФС в Грозный на Кубок России. Мы приехали за несколько дней, и пришлось смотреть матчи два-три дня подряд. Честно, это настолько удручающее зрелище, настолько неинтересно…

Смотришь еврокубки – совершенно другой футбол. Мне дали задание посмотреть два матча Евро на групповом этапе. Так там все отличается: скорости, владение мячом, культура паса, понимание футбола, интеллект. А недавно посмотрел «Динамо » – «Крылья Советов » – елки-палки, так все медленно, бестолково. Поэтому и нет желания. Иногда думаю, что пропускаю что-то, потому что все обсуждают. Но я воспитан на другом футболе, не хочется на такое тратить время.

– Это произошло в последние два-три года?

– Да, где-то так, но процесс начался с переходом чемпионатов на систему «осень-весна». Думал, что какой-то всплеск произойдет, вижу, что играет много воспитанников, но до европейского футбола очень сильно не дотягивают, – сказал бывший вратарь «Спартака » и сборной России.