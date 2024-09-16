Быстров о том, почему не появляется в эфире «Матч ТВ»: «У них узнайте. Пускай сначала они расскажут, потом я прокомментирую»
Владимир Быстров высказался о своем отсутствии в эфире «Матч ТВ».
По неофициальной информации, он был отстранен от эфира, однако точная причина неизвестна, пишет «РБ Спорт».
– Спросите у «Матч ТВ».
– А вас как-то известили или просто перестали звать на эфиры?
– У «Матч ТВ» узнайте. Пускай сначала они расскажут, а потом я прокомментирую.
– То есть это все-таки какое-то отстранение?
– Еще раз говорю: у «Матч ТВ» узнайте. Я не в курсе.
– Пытались узнать, но там не комментируют.
– Вот видите. Я тоже не комментирую, – сказал бывший полузащитник «Зенита» и сборной России.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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