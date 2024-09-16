  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Быстров о том, почему не появляется в эфире «Матч ТВ»: «У них узнайте. Пускай сначала они расскажут, потом я прокомментирую»
5

Быстров о том, почему не появляется в эфире «Матч ТВ»: «У них узнайте. Пускай сначала они расскажут, потом я прокомментирую»

Владимир Быстров высказался о своем отсутствии в эфире «Матч ТВ».

По неофициальной информации, он был отстранен от эфира, однако точная причина неизвестна, пишет «РБ Спорт».

– Спросите у «Матч ТВ».

– А вас как-то известили или просто перестали звать на эфиры?

– У «Матч ТВ» узнайте. Пускай сначала они расскажут, а потом я прокомментирую.

– То есть это все-таки какое-то отстранение?

– Еще раз говорю: у «Матч ТВ» узнайте. Я не в курсе.

– Пытались узнать, но там не комментируют.

– Вот видите. Я тоже не комментирую, – сказал бывший полузащитник «Зенита» и сборной России. 

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
logoВладимир Быстров
logoпремьер-лига Россия
телевидение
logoМатч ТВ
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Париж», мы тебя трахнем». Около 500 фанатов «Марселя» встретили Рабьо перед подписанием экс-хавбека «ПСЖ»
411 минут назадФото
5-летнему сыну Фодена завели ютуб-канал. У Ронни 4,7 млн подписчиков в инстаграме и модельный контракт
713 минут назадФото
Куртуа о хейте от фанатов «Атлетико»: «Я понимаю, что им больно, но они перегибали палку: бросали в меня чучела крыс, обливали кровью»
1325 минут назад
Мостовой о матче звезд «Спартака»: «Я там человек 20 не знал. Один из лучших футболистов СССР и России Мостовой не вышел на поле. Это же смешно!»
3736 минут назад
«Удинезе» единолично лидирует в Серии А – впервые с 2011-го. Сегодня обыграли «Парму», отыгравшись с 0:2
752 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
Лига чемпионов Азии. «Аль-Наср» без Роналду сыграл вничью с «Аль-Шортой», «Шанхай» Слуцкого и «Аль-Хилаль» Малкома проведут матчи во вторник
57 минут назад
«Бавария» показала форму в честь Октоберфеста. Дизайн отсылает к традиционным костюмам для фестиваля
849 минут назадФото
Чемпионат Испании. «Райо Вальекано» против «Осасуны»
550сегодня, 19:00Live
Чемпионат Италии. «Удинезе» сделал камбэк в матче с «Пармой и выиграл 3:2, «Лацио» принимает «Верону»
90сегодня, 18:45Live
Садыгов о Джикии в «Химках»: «Единственный вариант, чтобы поправить ситуацию в обороне. Там сквозило, к сожалению»
6сегодня, 18:43