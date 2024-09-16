Быстров о том, почему не появляется в эфире «Матч ТВ»: «У них узнайте. Пускай сначала они расскажут, потом я прокомментирую»

Владимир Быстров высказался о своем отсутствии в эфире «Матч ТВ».

По неофициальной информации, он был отстранен от эфира, однако точная причина неизвестна, пишет «РБ Спорт».

– Спросите у «Матч ТВ ».

– А вас как-то известили или просто перестали звать на эфиры?

– У «Матч ТВ» узнайте. Пускай сначала они расскажут, а потом я прокомментирую.

– То есть это все-таки какое-то отстранение?

– Еще раз говорю: у «Матч ТВ» узнайте. Я не в курсе.

– Пытались узнать, но там не комментируют.

– Вот видите. Я тоже не комментирую, – сказал бывший полузащитник «Зенита» и сборной России.