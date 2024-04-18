Быстров не хочет тренировать: «Это очень тяжело. Надо отдавать всего себя. Попробовал помогать Денисову, но не мое»

Теги Спартак Зенит Владимир Быстров Игорь Денисов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Краснодар Чемпионат.com Футбол

Владимир Быстров признался, что не хочет быть тренером.

– Вы сами хотели бы тренировать?

– Нет. Это очень тяжело. Надо отдавать всего себя, для меня это невозможно.

Я попробовал помогать Игорю Денисову, но не мое, – сказал бывший игрок сборной России, «Спартака», «Зенита» и «Краснодара».

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42 комментария
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Вот рассказывать, как нужно играть и тренировать другим - это моё
+101
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+98
Если чеканить умеешь, то чего там сложного тренировать? Объяснил игрокам, что надо двоих обвести, третьего убрать на замахе и точно в девятку. Гол забили, а дальше пусть соперник репу чешет, как ему отыграться. Особенно если у них тренер какой-нибудь Абаскаль, который никогда в жизни в футбол не играл.
+53
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+52
Ответ persk
Вот рассказывать, как нужно играть и тренировать другим - это моё
Это называется быть экспертом. Ничего плохого в этом нет. Если ты конечно не эксперт уровня Быстрова или Мостового))
+47
-6
+41
Не мешки ворочать. Хотя стоит отдать должное, он буквально получает деньги за то, чем бесплатно сутками занимаются всем известные здесь персонажи
+14
-2
+12
Ответ Peter Parker
Не мешки ворочать. Хотя стоит отдать должное, он буквально получает деньги за то, чем бесплатно сутками занимаются всем известные здесь персонажи
Ты среди них, не забывай
+9
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+9
Ответ Peter Parker
Комментарий скрыт
Моему аккаунту 4198 дней и написано 911 комментариев, т.е 0.217 комментария в день. И да брат, 3,6 комментария можно назвать <<сутками>>))
+9
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+9
В атаке пошире, в защите поуже
+7
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+7
Ответ Peter Parker
Комментарий скрыт
Ну опять же, ты же пишешь, я уверен, что Быстров столько не давал интервью, сколько ты здесь писал
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+5
У Володьки психика расшатана,какое ему тренировать?
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Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
Это называется быть экспертом. Ничего плохого в этом нет. Если ты конечно не эксперт уровня Быстрова или Мостового))
Ну вообще-то Быстров в качестве эксперта обычно говорит достаточно разумные соображения. Проблема в том, КАК он это говорит - из-за манеры изложения их почти никто всерьез не воспринимает.
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Правильно, твоё-это пургу нести.
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Да из него тренер, как из Промокашки скрипач
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И поэтому Володька будет сидеть на ТВ и балаболить о том, как тренировать и забивать голы.
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Отличный тренерский тандем Мостовой -Быстров, много чего выиграют
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Много уже сказано, почему он не может быть тренером, хорошо, что сам всё понимает.
Тяжело - это не для него, проще пьяным у гей клубов валяться, а потом языком поработать. Или наоборот.
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Ответ Александр2207
У вас их 8731 ))
О, спасибо )))
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Ответ Александр2207
У вас их 8731 ))
1,6 в день ))
Но бывает по несколько месяцев не захожу ) Иногда забанят, потом нужно опять пароль вводить, а я не помню, в итоге забиваю месяца на 3 😄
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Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
Если чеканить умеешь, то чего там сложного тренировать? Объяснил игрокам, что надо двоих обвести, третьего убрать на замахе и точно в девятку. Гол забили, а дальше пусть соперник репу чешет, как ему отыграться. Особенно если у них тренер какой-нибудь Абаскаль, который никогда в жизни в футбол не играл.
феноменально!
+2
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+2
Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
Если чеканить умеешь, то чего там сложного тренировать? Объяснил игрокам, что надо двоих обвести, третьего убрать на замахе и точно в девятку. Гол забили, а дальше пусть соперник репу чешет, как ему отыграться. Особенно если у них тренер какой-нибудь Абаскаль, который никогда в жизни в футбол не играл.
Идеально, аж немытая голова Мостового замаячила)
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чесать языком легко,сам них... не хочет и не умеет
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Ответ Shumi-jr
Я тут с 2009 года, 5 500 дней где то получается )) А где вы смотрите кол-во комментариев ?)
У вас их 8731 ))
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Ответ Shumi-jr
Я тут с 2009 года, 5 500 дней где то получается )) А где вы смотрите кол-во комментариев ?)
Нажмите на профиль:появится две вкладки:*информация* и *лента*. Нажмите *лента* , там будут ваши комментарии и их количество.
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Языком......., не мешки.......
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тренировать - не на интервью языком болтать
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Ответ Фантом
Ну вообще-то Быстров в качестве эксперта обычно говорит достаточно разумные соображения. Проблема в том, КАК он это говорит - из-за манеры изложения их почти никто всерьез не воспринимает.
Но очень часто позволяет себе наговорить лишнего. От эксперта обычно ждёшь исключительно профессионализма. Другой вопрос если воспринимать его как шоумена. Тут уже Быстров неплох.
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Ответ persk
Вот рассказывать, как нужно играть и тренировать другим - это моё
Каждому свое, человек нашёл свое место после футбола. Эксперт не самый плохой.
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Ответ Shumi-jr
1,6 в день )) Но бывает по несколько месяцев не захожу ) Иногда забанят, потом нужно опять пароль вводить, а я не помню, в итоге забиваю месяца на 3 😄
Да все понятно)) я каждый день по несколько раз захожу читаю новости и т.д и т.п ,но мало что комментирую. Не вижу смысла, или люди высказали мысль с которой я согласен ставлю плюс. Спорить через комментарии бессмысленная трата времени)) , в живую то трудно договориться, а в интернете вообще бесполезная трата времени)) . Только в бан улетать)). Вот , только чисто мнениями обменяться с адекватными людьми.
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Ответ Александр2207
Моему аккаунту 4198 дней и написано 911 комментариев, т.е 0.217 комментария в день. И да брат, 3,6 комментария можно назвать <<сутками>>))
Я тут с 2009 года, 5 500 дней где то получается ))
А где вы смотрите кол-во комментариев ?)
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Лучше заработанное бабло пробухивать и икспертом подрабатывать.
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Ответ Мукунку хороший
Вот языком шлепать- это его!
а Эдик Мор почему шлёпаёт?)
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