Быстров не хочет тренировать: «Это очень тяжело. Надо отдавать всего себя. Попробовал помогать Денисову, но не мое»

Владимир Быстров признался, что не хочет быть тренером.

– Вы сами хотели бы тренировать?

– Нет. Это очень тяжело. Надо отдавать всего себя, для меня это невозможно.

Я попробовал помогать Игорю Денисову, но не мое, – сказал бывший игрок сборной России, « », « » и « ».