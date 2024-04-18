Быстров не хочет тренировать: «Это очень тяжело. Надо отдавать всего себя. Попробовал помогать Денисову, но не мое»
Владимир Быстров признался, что не хочет быть тренером.
– Вы сами хотели бы тренировать?
– Нет. Это очень тяжело. Надо отдавать всего себя, для меня это невозможно.
Я попробовал помогать Игорю Денисову, но не мое, – сказал бывший игрок сборной России, «Спартака», «Зенита» и «Краснодара».
Тяжело - это не для него, проще пьяным у гей клубов валяться, а потом языком поработать. Или наоборот.
Но бывает по несколько месяцев не захожу ) Иногда забанят, потом нужно опять пароль вводить, а я не помню, в итоге забиваю месяца на 3 😄
А где вы смотрите кол-во комментариев ?)