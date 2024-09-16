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  • Генсек РФС о том, что «Атланта» не указывает флаг России рядом с фото Миранчука: «Это полнейшая глупость! Все болельщики, весь мир знает, кто он. Неуважение к игроку своей команды»
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Генсек РФС о том, что «Атланта» не указывает флаг России рядом с фото Миранчука: «Это полнейшая глупость! Все болельщики, весь мир знает, кто он. Неуважение к игроку своей команды»

Генсек РФС высказался о том, что в МЛС рядом с фото Миранчука нет флага России.

В сентябре клуб Алексея Миранчука «Атланта Юнайтед» не стал публиковать российский флаг рядом с фото футболиста при представлении состава команды на матчи против «Шарлотт» и «Нэшвилла». 

«Это полнейшая глупость! Часто сталкиваемся с тем, что это позиция конкретного человека, который, например, рисовал эту картинку. Кроме как глупостью назвать это не могу. Закрасьте тогда вообще игрока и покажите, что играете вдесятером.

Все болельщики, весь мир знает, кто это. Такой жест – проявление неуважения к игроку собственной команды», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов. 

«Атланта» не указала флаг России рядом с фото Миранчука перед матчем с «Шарлотт». Аккаунт сборной России ответил: «🇷🇺 Вы потеряли что-то важное»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Р-Спорт»
logoМЛС
logoРФС
болельщики
logoМаксим Митрофанов
logoАлексей Миранчук
соцсети
logoАтланта Юнайтед
Р-Спорт
logoФК Нэшвилл
logoШарлотт
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