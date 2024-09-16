Генсек РФС о том, что «Атланта» не указывает флаг России рядом с фото Миранчука: «Это полнейшая глупость! Все болельщики, весь мир знает, кто он. Неуважение к игроку своей команды»
Генсек РФС высказался о том, что в МЛС рядом с фото Миранчука нет флага России.
В сентябре клуб Алексея Миранчука «Атланта Юнайтед» не стал публиковать российский флаг рядом с фото футболиста при представлении состава команды на матчи против «Шарлотт» и «Нэшвилла».
«Это полнейшая глупость! Часто сталкиваемся с тем, что это позиция конкретного человека, который, например, рисовал эту картинку. Кроме как глупостью назвать это не могу. Закрасьте тогда вообще игрока и покажите, что играете вдесятером.
Все болельщики, весь мир знает, кто это. Такой жест – проявление неуважения к игроку собственной команды», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
«Атланта» не указала флаг России рядом с фото Миранчука перед матчем с «Шарлотт». Аккаунт сборной России ответил: «🇷🇺 Вы потеряли что-то важное»
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Р-Спорт»
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