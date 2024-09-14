Миранчук о переходе в «Атланту»: «Кто-то во Вселенной решил привести меня сюда, похоже. Всегда слушал рэперов из Атланты, и вот теперь я здесь»

Алексей Миранчук высказался о переходе в «Атланту».

«Когда у меня появилась возможность приехать сюда [в США], в частности, в Атланту, откуда родом множество рэперов… Видите, как это работает.

Я всегда слушал рэперов из Атланты, и вот теперь я в «Атланте ». Похоже, кто-то во Вселенной решил каким-то образом привести меня сюда», – сказал полузащитник.

Как Атланта стала рэп-столицей США. Вселенная трэпа, кранка и жестких текстов