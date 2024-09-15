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Одноклубник Миранчука в «Атланте» изобразил его личного охранника, пока тот приветствовал болельщиков

Одноклубник Алексея Миранчука изобразил его личного охранника в толпе фанатов.

Вингер «Атланты Юнайтед» Шанде Силва сделал вид, что защищает Миранчука от фанатов и прессы, когда команда проходила через ряды болельщиков. Россиянин тем временем старался поприветствовать как можно больше собравшихся.

28-летний полузащитник перешел в клуб МЛС из итальянской «Аталанты» этим летом за 15 миллионов евро. На его счету 3 матча за новый клуб, в которых он пока не отметился результативными действиями.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер «Атланты Юнайтед»
logoМЛС
logoпремьер-лига Россия
болельщики
logoАлексей Миранчук
logoШанде Силва
logoАтланта Юнайтед
ахахаха
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