Николич про 0:1 от «Зенита»: «Если и было предначертано проиграть, то вот так. У ЦСКА многое получилось, но не результат»
Главный тренер ЦСКА Марко Николич подвел итоги игры с «Зенитом».
Армейцы потерпели поражение со счетом 0:1 в 8-м туре Мир РПЛ.
«Большое спасибо болельщикам, хорошая атмосфера на стадионе.
Сегодня было много эмоций, наша команда тоже показала много эмоций – я этим очень доволен. Я не так часто это делаю, но сказал ребятам, что если и было предначертано проиграть, то вот так.
У нас многое получилось, но не результат. Жалко, но с таким качеством у нас все получится», – сказал Николич.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
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