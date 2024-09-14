Николич про 0:1 от «Зенита»: «Если и было предначертано проиграть, то вот так. У ЦСКА многое получилось, но не результат»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич подвел итоги игры с «Зенитом».

Армейцы потерпели поражение со счетом 0:1 в 8-м туре Мир РПЛ .

«Большое спасибо болельщикам, хорошая атмосфера на стадионе.

Сегодня было много эмоций, наша команда тоже показала много эмоций – я этим очень доволен. Я не так часто это делаю, но сказал ребятам, что если и было предначертано проиграть, то вот так.

У нас многое получилось, но не результат. Жалко, но с таким качеством у нас все получится», – сказал Николич .