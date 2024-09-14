«Зенит» был хуже ЦСКА, но выиграл. Соболев начал плохо, герой – снова Гонду

Лидеры.

«Зенит» увез над ЦСКА – 1:0. Игра стала дебютной в «Зените» для Александра Соболева (отыграл час), но победу вновь принес аргентинский новичок Лусиано Гонду.

У Гонду три гола в двух матчах (плюс два в товарняке). Была и жаркая стычка

Армейцы провели первый тайм с преимуществом (9:5 по ударам), но счет на 43-й минуте открыли гости – первым же моментом.

Вендел покатил на свободного Дугласа Сантоса, защитник навесил в штрафную, а Лусиано Гонду отправил мяч в сетку. Аргентинский новичок «Зенита» забил третий мяч в двух официальных матчах, а еще у него дубль в товарняке с «Кайратом» (3:2). Вот это ворвался!

Александр Соболев сразу же дебютировал, расстановка с тремя форвардами одновременно – Матео Кассьерра и Гонду тоже вышли сразу в старте – пока вызывает вопросы. Очевидно, у Сергея Семака тоже, он поменял экс-спартаковца через час. У Соболева не было ни одного удара, он проиграл большинство единоборств: пока не впечатлил.

Илья Васильев обратил внимание, что неудачно сыграли все форварды: Соболев провалился, Кассьерра ничего не показал, Гонду реализовал свой шанс и запорол идеальный выход из-под прессинга глупым дальним ударом .

Иван Обляков в перерыве злился, что команда лучше играет, больше атакует, но не создает моменты – правда, ничего исправить у ЦСКА не получилось. Больше в матче никто не забивал, зато на 80-й минуте выплеснули эмоции в массовой стычке. Нуралы Алип грубо атаковал Мойзеса, вспыхнул конфликт. По желтой получили оба зачинщика, а также Иван Обляков и тренер ЦСКА Марко Николич, они реагировали слишком эмоционально. Тут же еще одна желтая прилетела Нино – за то, что слишком долго вводил мяч в игру.

После матча Вячеслав Караваев подтвердил, что во втором тайме «Зенит» отталкивался от счета. Команда перешла на схему в три центральных защитника: он предположил, что Вильмара Барриоса на Алипа в перерыве поменяли из-за того, что у колумбийца уже была желтая. Главный тренер потом подтвердил.

– Не перебор получился? – спросили у Сергея Семака про тройку форвардов.

– Думаю, нет. Мы и гол забили [в такой конфигурации]. Такая тройка была оптимальной на сегодня, потому что и Андрей Мостовой долго не играл, и Педро только вернулся из сборной, – пояснил он на «Матч ТВ».

Семак признал и то, что соперник смотрелся по многим параметрам лучше :

«ЦСКА был свежее, мобильнее, много подборов у них. Мы много ошибались, выглядели тяжелее физически. После гола ЦСКА владел преимуществом большую часть времени. У нас хорошие подходы тоже были, мы знали, что сопернику сложнее играть в позиционной атаке.

Нам не хватало активности в плане контроля игры, ЦСКА смотрелся живее, у нас многое не получалось, потому что не было скорости, качества передач, быстроты принятия решений. В прошлом сезоне ЦСКА выиграл без моментов, с пенальти, который мы сами себе придумали, сейчас удача улыбнулась нам».

Из конкретных признаков: «Зенит», например, допустил аж 20 ударов по своим воротам – так много никакому сопернику петербуржцы не позволяли с 2020-го, когда 25 раз по ним бил «Краснодар».

У «Зенита» лишь один пропущенный в восьми турах. Не дали «Локомотиву» остаться выше

«Локо» вырвал победу в субботу чуть раньше, «Зенит» ответил симметрично.

Петербуржцы первые, «Локо» отстает на два очка. Команда Сергея Семака идет без поражений: шесть побед и две ничьих в чемпионате, две победы и ничья в Кубке, победа в Суперкубке.

● После восьми туров у «Зенита» только один пропущенный. При 19 забитых. Аномально сильная оборона. Лишь одного пропущенного за восемь туров не было ни у кого с 2005-го, тогда так уверенно стартовала «Москва». Один или меньше пропущенных за восемь матчей – лишь четвертый случай в истории российского футбола: еще в 2000-м московский «Локомотив» начинал вообще насухо, а нижегородский в 1993-м – так же с одним в своих воротах.

● У ЦСКА первое поражение после трех сухих побед (с общим счетом 8:0) подряд во всех турнирах. Но это уже третье поражение команды в восьми турах.

● «Зенит» обыграл ЦСКА впервые с 2022-го – после двух поражений и ничьей .

Москвичи отстают от лидера на семь очков.

«Мы с утра похмеляемся, а он кроссы бегает». 30 лет дебюту Семака в ЦСКА

Фото: РИА Новости /Владимир Астапкович